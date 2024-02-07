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e-Devlet Üzerinden Öğrenin: Bugün Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım?

e-Devlet Üzerinden Öğrenin: Bugün Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.02.2024 - 13:12

Emekli zamlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışan, emekli olduğunda ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. E-devlet'in özelliği sayesinde, emekli olmaya hak kazanacak çalışanlar, ileride alacakları emekli maaşlarını şimdiden öğrenebiliyorlar. Peki emekli maaşı nasıl hesaplanır?

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2024 Ocak ayı itibarıyla emeklilere yapılan zamlar kesinleşti.

2024 Ocak ayı itibarıyla emeklilere yapılan zamlar kesinleşti.

NTV'nin haberine göre, yeni emekli verileri SGK tarafından yüklendi. Yakın zamanda emekli olmaya hak kazanacak vatandaşlar ise emekli olduklarında kaç tL maaş alacaklarını öğrenmek istiyor. 

e-Devlet sistemi üzerine uygulamaya konan özellikle birlikte, çalışanlar 'emekli olunca ne kadar maaş alırım?' sorusunun cevabına erişebiliyor.

"Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" hesaplaması, e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

"Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" hesaplaması, e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Prim sayısı 3600'ü aşan çalışanlar, e-devlet sistemi üzerinden emekli maaşlarını görüntüleyebiliyor. 

'4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama' ekranı, 2024 Ocak ayı emekli maaşlarının hesaplanmasının ardından yeniden kullanıma açıldı. 

1 ayı aşkın süredir erişime kapalı olan sistemin açılmasıyla, SGK 4A emekli aylıkları arık kolayca hesaplanabilecek.

e-Devlet üzerinden emekli maaşı nasıl öğrenilir?

e-Devlet üzerinden emekli maaşı nasıl öğrenilir?

4A kapsamında emekli olacak vatandaşların emekli maaşlarını öğrenmek için e-devlet sistemi üzerinden takip etmesi gereken adımlar şu şekildedir;

  • e-Devlet'e TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın

  • Ana sayfada bulunan arama kısmına 'Ne kadar emekli maaşı alırım' yazın

  • SGK'lılar için açılan '4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama' sekmesine tıklayın

  • Açılan penceredeki onay yazısını onayladıktan sonra devam et butonuna tıklayarak bilgilerinizi inceleyebilirsiniz.

4B ve 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

4B ve 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli olduğunda ne kadar maaş alacağını öğrenmek isteyen Bağ-kurlular ise e-Devlet üzerinden '4B Emekli Aylığı Hesaplama' araması yaparak ilgili sayfa üzerinden emekli maaşlarını öğrenebilirler.

Ba-Kurlu çalışanlar ise emekli aylıklarını 5400 günü tamamladıktan sonra görüntüleyebiliyor.

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