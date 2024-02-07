e-Devlet Üzerinden Öğrenin: Bugün Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım?

Emekli olduğunda ne kadar maaş alacağını öğrenmek isteyen Bağ-kurlular ise e-Devlet üzerinden '4B Emekli Aylığı Hesaplama' araması yaparak ilgili sayfa üzerinden emekli maaşlarını öğrenebilirler.

Ba-Kurlu çalışanlar ise emekli aylıklarını 5400 günü tamamladıktan sonra görüntüleyebiliyor.