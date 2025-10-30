onedio
Haberler
Ekonomi
Ne Zaman Emekli Olurum, Emekliliğime Ne Kadar Kaldı? Emeklilik Zamanı Sorgulama Nasıl Yapılır?

emeklilik yaşı
Elif ÇAMLIBEL
30.10.2025 - 10:41

Çalışma hayatına atılan hemen herkesin hayali emekli olmak! Ancak günümüzde 4A, 4B ve 4C sigorta sistemlerinden birine bağlı olarak çalışan kişilerin emekliliğine dair bilgiler değişiyor. Sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi kriterlere de emeklilik yaşını etkiliyor. Bu yüzden pek çok kişi, 'Ne zaman emekli olurum? sorusunun yanıtını e-Devlet sistemi veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi internet sitesi üzerinden öğrenmeyi tercih ediyor. Peki, ne zaman emekli olurum? Emekliliğime ne kadar kaldı? Emeklilik zamanı sorgulama nasıl yapılır? 

İşte, detaylar...

Ne Zaman Emekli Olurum?

Sigortalı bir işte çalışıyorsanız, emekli olacağınız yaşı öğrenmek isteyebilirsiniz. Ancak emekliliğin bazı şartları olduğunu bilmelisiniz. İşte, emeklilik zamanınızı genel hatlarıyla etkileyen faktörler: 

  • Cinsiyet, 

  • Sigorta başlangıç tarihi (SGK'ya ilk giriş), 

  • Şu ana kadar yatırılmış prim gün sayısı. 

Ancak sigorta türü (4A, 4B, 4C gibi), borçlanma (askerlik, doğum, yurt dışı sigorta gibi), bazı mesleklerde geçerli olan yıpranma payı, bazı özel durumlar (malullük veya engel durumları) ve zaman zaman hükümetlerce yapılan düzenlemeler de emekli olacağınız tarihi etkileyebilir.

Bu yüzden 'Ne zaman emekli olurum?' sorusunun yanıtı herkes için son derece özeldir. Bu yüzden e-Devlet ya da SGK üzerinden hesaplama yapmak en güvenilir kaynak olacaktır.

Ne Zaman Emekli Olacağımı Nereden Nasıl Öğrenebilirim?

Bireysel olarak hesaplamak zor olsa da emeklilik sorgulama işlemini e-Devlet ya da SGK'nın internet sitesi üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

E-Devlet Emeklilik Sorgulama: 

E-Devlet üzerinen sorgulama yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu bölümünden 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' sorusuna tıklamanız yeterli olacaktır. 

SGK İnternet Sitesinden Emeklilik Sorgulama: 

SGK'nın resmi internet sitesinden sorgulama yapmak için ise 'Ne Zaman Emekli Olurum?' sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Burada form doldurarak aradığınız yanıta ulaşabilirsiniz.  

Gelin, sorgulama işlemlerinin adımlarını da birlikte inceleyelim. 👇

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Üzerinden Emeklilik Zamanı Sorgulama Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle tarayıcınızdan SGK e-hizmetler resmi internet sayfasına girin. İşte linki: https://e.sgk.gov.tr/

  • Ardından açılan ana sayfada sağ üstte yer alan kategorilerden 'Vatandaş' kategorisini seçin.

  • Bu kez de açılan sayfada: 'Ne Zaman Emekli Olurum?' başlıklı kategoriye gelerek alttaki bağlı bulunduğunuz sigorta sistemlerinden (4A, 4B, 4C gibi) bağlı olduğunuzu seçin.

  • Şimdi, 'Ne Zaman Emekli Olurum?' uygulamasına yönlendirileceksiniz. 

  • Yönlendirildiğiniz sayfada sizden bazı bilgiler istenecek. Cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi gibi bilgileri doğru bir şekilde doldurarak en sonda 'Emeklilik Hesapla' ya da 'Gönder' butonuna basın. Bu sayede emekli olabileceğiniz tarihi öğrenebilirsiniz. 

Yukarıdaki adımları takip etmek yerine aşağıdaki linki tıklayarak da SGK 'Ne Zaman Emekli Olurum?' sayfasına erişim sağlayabilirsiniz: 

SGK EMEKLİLİK SORGULAMA EKRANI

E-Devlet Üzerinden Emeklilik Zamanı Sorgulama Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle tarayıcınızdan e-Devlet resmi internet sayfasına giriş yapın.

  • Ardından açılan e-Devlet giriş sayfasında kimliğinizi doğrulamadıysanız kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayın.

  • Kimlik doğrulama işlemi için T.C kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girip ardından 'Giriş' butonuna basmanız yeterlidir. (Eğer henüz bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesine giderek bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz.)

  • Daha sonra, açılan e-Devlet ana sayfasında en üstte bulunan arama çubuğuna basarak 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' (Sosyal Güvenlik Kurumu) yazarak arama işlemini devam ettirin.

  • Açılan sayfada sizden istenilen bilgileri doğru bir şekilde girerek 'Sorgula' butonuna basın.

  • Normal şartlarda ne zaman emekli olacağınızı ekranda görebilirsiniz. Fakat bilgiler çeşitli durumlara göre farklılık gösterebilmektedir.

Tüm bu adımları takip etmek yerine aşağıdaki linki tıklayarak da e-Devlet 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' sayfasına erişim sağlayabilirsiniz: 

E-DEVLET EMEKLİLİK SORGULAMA EKRANI

Elif ÇAMLIBEL
