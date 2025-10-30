Ne Zaman Emekli Olurum, Emekliliğime Ne Kadar Kaldı? Emeklilik Zamanı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sigortalı bir işte çalışıyorsanız, emekli olacağınız yaşı öğrenmek isteyebilirsiniz. Ancak emekliliğin bazı şartları olduğunu bilmelisiniz. İşte, emeklilik zamanınızı genel hatlarıyla etkileyen faktörler:

Cinsiyet,

Sigorta başlangıç tarihi (SGK'ya ilk giriş),

Şu ana kadar yatırılmış prim gün sayısı.

Ancak sigorta türü (4A, 4B, 4C gibi), borçlanma (askerlik, doğum, yurt dışı sigorta gibi), bazı mesleklerde geçerli olan yıpranma payı, bazı özel durumlar (malullük veya engel durumları) ve zaman zaman hükümetlerce yapılan düzenlemeler de emekli olacağınız tarihi etkileyebilir.

Bu yüzden 'Ne zaman emekli olurum?' sorusunun yanıtı herkes için son derece özeldir. Bu yüzden e-Devlet ya da SGK üzerinden hesaplama yapmak en güvenilir kaynak olacaktır.