Japon Otomotiv Devinin Fabrikasında Üretim Tamamen Durdu
Japon otomobil şirketi Honda Meksika'da bulunan ve Kuzey Amerika pazarı için araçlar ürettiği tesislerdeki üretimi durdurdu. Üretimin askıya alınmasının sebebinin yeniden başlayan çip krizi olduğu söylenirken fabrikada üretime ne zaman başlanacağı hakkında bilgi verilmedi. Nikkei'nin haberine göre tesisler Salı gününden beri çalışmıyor.
Çip krizi üretimi vurdu.
Kuzey Amerika pazarındaki önemli tesislerden biri
