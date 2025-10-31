onedio
Japon Otomotiv Devinin Fabrikasında Üretim Tamamen Durdu

31.10.2025 - 09:16

Japon otomobil şirketi Honda Meksika'da bulunan ve Kuzey Amerika pazarı için araçlar ürettiği tesislerdeki üretimi durdurdu. Üretimin askıya alınmasının sebebinin yeniden başlayan çip krizi olduğu söylenirken fabrikada üretime ne zaman başlanacağı hakkında bilgi verilmedi. Nikkei'nin haberine göre tesisler Salı gününden beri çalışmıyor.

Çip krizi üretimi vurdu.

Üretimin durdurulmasının sebebi ise çip üreticisi Nexperia ile Çin hükümeti arasında yaşanan ticari gerilim. Hollandalı çip üreticisi Nexperia, otomotiv sektörüne elektronik bileşenler satan önemli bir firma. Ancak Nexperia'nın Çin'le bağlantıları, ABD’nin Çin'e açtığı ticaret savaşı nedeniyle otomobillerin tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açıyor.

Kuzey Amerika pazarındaki önemli tesislerden biri

Civic, HR-V ve CR-V gibi yüksek talep gören modeller Meksika'da üretilip genellikle ABD’ye ihraç ediliyor. Üretimin askıya alınmasıyla bu modellerin tedarik sürecinde sorunlar bekleniyor.

Honda yetkilileri, üretimin devam edeceği tarihe dair bir duyuru yapmadı. Şirketin durumu “yakından izlediği” ve krizi aşmak için farklı tedarikçilerin kapısını çalacağı belirtildi.

