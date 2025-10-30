onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Akıllı Telefonlar İçin Küresel Zam Kapıda: Büyük Zam Dalgası Geliyor

Akıllı Telefonlar İçin Küresel Zam Kapıda: Büyük Zam Dalgası Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.10.2025 - 00:01

Akıllı telefon kullanıcılarını zor günler bekliyor. İddialara göre, birçok üretici ürün yelpazesindeki telefonların fiyatlarını artırmayı planlıyor. Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden biri de bu zam kararının içinde yer alıyor. Peki, telefon fiyatlarındaki artışın nedeni ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maaliyet artarken satış fiyataları da açıklanacak.

Maaliyet artarken satış fiyataları da açıklanacak.

Gizmochina’da yer alan habere göre, küresel bellek yongası sıkıntısı maliyetleri yükseltiyor. Bu durumun etkisiyle, aralarında Samsung’un da bulunduğu birçok akıllı telefon üreticisinin ürün gamında fiyat artışı yapmayı planladığı iddia ediliyor.

Haberde, sorunun kaynağı olarak ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi yapay zekâ sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli belleklerin (HBM) gösterildiği belirtiliyor.

Üretimdeki maliyet fiyatlara yansıtılacak.

Üretimdeki maliyet fiyatlara yansıtılacak.

Haberde, yapay zekâ alanındaki hızlı büyümenin bellek talebini de artırdığı, ancak arzın bu talebe yetişemediği vurgulanıyor. Ayrıca bellek yongası fiyatlarının bu yıl %50’den fazla yükseldiği ve bu artışın artık tüketici cihazlarına da yansımaya başladığı ifade ediliyor.

Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden Samsung’un, artan yonga maliyetlerini dengelemek için yeni telefon ve tabletlerinin fiyatlarını artırması bekleniyor. Net rakamlar paylaşılmasa da, fiyat artışının birçok ürün grubunu kapsayacağı aktarılıyor.

Habere göre bazı markalar fiyat ayarlamalarına şimdiden başladı. Örneğin Xiaomi’nin yeni Redmi K90 modeli, 12GB + 256GB yapılandırmasıyla selefiyle aynı olmasına rağmen 2.599 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu; bu da selefine göre yaklaşık 100 Çin Yuanı’lık bir zam anlamına geliyor.

50-100 dolar arası bir değişim öngörülüyor.

50-100 dolar arası bir değişim öngörülüyor.

Haberde, yakında piyasaya sürülecek modellerde de benzer fiyat artışlarının beklenebileceği, amiral gemisi telefonlarda fiyat farkının yaklaşık 50 ila 100 dolar arasında olabileceği belirtiliyor.

SamMobile’ın haberine göre ise, yapay zekâya olan talebin hız kesmediği göz önüne alındığında, bellek yongası sıkıntısının 2027 hatta 2028 yılına kadar devam edebileceği ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın