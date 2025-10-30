Akıllı Telefonlar İçin Küresel Zam Kapıda: Büyük Zam Dalgası Geliyor
Akıllı telefon kullanıcılarını zor günler bekliyor. İddialara göre, birçok üretici ürün yelpazesindeki telefonların fiyatlarını artırmayı planlıyor. Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden biri de bu zam kararının içinde yer alıyor. Peki, telefon fiyatlarındaki artışın nedeni ne?
Maaliyet artarken satış fiyataları da açıklanacak.
Üretimdeki maliyet fiyatlara yansıtılacak.
50-100 dolar arası bir değişim öngörülüyor.
