Akıllı Telefonlar İçin Küresel Zam Kapıda: Büyük Zam Dalgası Geliyor

Haberde, yapay zekâ alanındaki hızlı büyümenin bellek talebini de artırdığı, ancak arzın bu talebe yetişemediği vurgulanıyor. Ayrıca bellek yongası fiyatlarının bu yıl %50’den fazla yükseldiği ve bu artışın artık tüketici cihazlarına da yansımaya başladığı ifade ediliyor.

Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden Samsung’un, artan yonga maliyetlerini dengelemek için yeni telefon ve tabletlerinin fiyatlarını artırması bekleniyor. Net rakamlar paylaşılmasa da, fiyat artışının birçok ürün grubunu kapsayacağı aktarılıyor.

Habere göre bazı markalar fiyat ayarlamalarına şimdiden başladı. Örneğin Xiaomi’nin yeni Redmi K90 modeli, 12GB + 256GB yapılandırmasıyla selefiyle aynı olmasına rağmen 2.599 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu; bu da selefine göre yaklaşık 100 Çin Yuanı’lık bir zam anlamına geliyor.