DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaretinin Ardından Açıklama Yayınladı

DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaretinin Ardından Açıklama Yayınladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.10.2025 - 21:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinden TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabul basına kapalı yapıldı.

Toplantıya AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Zirve sonrası DEM Parti'den görüşmeye dair kısa bir mesaj yayınlandı.

"Karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz"

"Karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz"

DEM Parti'nin İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partinin resmi organlarından görüşmeye dair bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: 

'Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
zülkarneyn

dün, 'kelle' diyerek şehitlerimizin şanlı hatırasını hedef alan aynı siyasi irade, bugün terör örgütünün siyasi uzantılarıyla omuz omuza vermiş durumda. bu ç... Devamını Gör

KumdanKum

Hangi fikir de birlik sağladınız söyleyin de bilelim.. Anayasa ilk dört madde değişiminde mi? Yoksa Anayasanın 66.maddesinin değişiminde mi?

ProGamer10

Bahçeli nerde ya :D Onu niye çağırmadılar acaba.

