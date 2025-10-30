DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaretinin Ardından Açıklama Yayınladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinden TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabul basına kapalı yapıldı.
Toplantıya AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Zirve sonrası DEM Parti'den görüşmeye dair kısa bir mesaj yayınlandı.
"Karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz"
