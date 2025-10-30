DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaretinin Ardından Açıklama Yayınladı

DEM Parti'nin İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partinin resmi organlarından görüşmeye dair bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

'Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'