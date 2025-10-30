Elazığ'da Aidatı 27 Bin TL Olan Site Ev Sahiplerini İsyan Ettirdi

Aynı site sakini, Kat Malikleri Kanunu’na göre bu büyüklükteki harcamaların sitenin dörtte üçünün onayıyla yapılması gerektiğini hatırlattıklarını ancak yönetimin buna rağmen kararını sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, aidatı 27 bin liraya çıkaran yönetimin ödemeleri aksatan sakinleri icra ve faizle tehdit ettiğini, avukatlar aracılığıyla baskı kurduğunu da iddia etti.