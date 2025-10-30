onedio
Elazığ'da Aidatı 27 Bin TL Olan Site Ev Sahiplerini İsyan Ettirdi

Elazığ'da Aidatı 27 Bin TL Olan Site Ev Sahiplerini İsyan Ettirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
30.10.2025 - 20:09

Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi’nde yer alan Yurten-9 konutlarında yaşayanlar, yüksek aidat bedelleri nedeniyle yönetime tepki gösterdi. İddiaya göre, site içerisindeki havuzda oluşan sızıntı ile son katlarda ve otoparkta yaşanan su alma sorunlarını gerekçe gösteren yönetim, yaklaşık 30 milyon lira tutarında epoksi ve peyzaj çalışması yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda aidat miktarını 27 bin liraya yükselten yönetime karşı çıkan site sakinleri, bina önünde toplanarak kararı protesto etti.

4 kişinin imzasıyla 30 milyon harcama

4 kişinin imzasıyla 30 milyon harcama

Site sakinlerinden biri, yönetimin mali konularda şeffaf davranmadığını öne sürdü. Faturaların ve defterlerin ibrazını talep ettiklerini ancak bu belgelerin kendilerine sunulmadığını belirten sakin, yönetimin 30 milyon liralık epoksi ve peyzaj harcamasını yalnızca dört kişinin imzasıyla onayladığını söyledi.

Site sakinlerine baskı ve tehdit...

Site sakinlerine baskı ve tehdit...

Aynı site sakini, Kat Malikleri Kanunu’na göre bu büyüklükteki harcamaların sitenin dörtte üçünün onayıyla yapılması gerektiğini hatırlattıklarını ancak yönetimin buna rağmen kararını sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, aidatı 27 bin liraya çıkaran yönetimin ödemeleri aksatan sakinleri icra ve faizle tehdit ettiğini, avukatlar aracılığıyla baskı kurduğunu da iddia etti.

