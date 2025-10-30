Bu Hafta Sonu Süper Lig'de Dev Maçlar Bizi Bekliyor

Pazar günü Dolmabahçe'de Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İki takım da zirve yarışında beklenmedik puanlar kaybetti ancak Fenerbahçe zirveye bir adım daha yakın.

Beşiktaş ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak ama Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrası Rafa Silva sahada olacak mı olmayacak mı taraftarlar merakla bekliyor.

Fenerbahçe ise Tedesco ile daha istikrarlı bir futbol oynamaya çalışıyor. Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kalmasıyla sarsılan sarı lacivertliler bu maça mutlak üç puan ve zirveye bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak.