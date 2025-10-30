onedio
Bu Hafta Sonu Süper Lig'de Dev Maçlar Bizi Bekliyor

Hakan Karakoca
30.10.2025 - 19:20

Bu hafta sonu heyecan dolu bir lig haftası bizi bekliyor. Kolay kolay denk gelmeyecek şekilde iki dev maçı bir hafta sonuna sığdıracağız. İstanbul Derbisi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak; diğer yanda bir başka dev maçta Trabzonspor ve Galatasaray karşılaşacak. 

Avrupa'da da önemli maçlar bizi bekliyor.

Cumartesi günü heyecan Trabzon'da başlayacak.

Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Maçı ilginç kılacak anlardan biri de Uğurcan Çakır yıllarca kaptan olarak çıktığı stada rakip olarak dönecek. 

Transferiyle Trabzonspor camiasının tepkisini çeken milli kaleci nasıl bir atmosferle karşı karşıya kalacağı şimdiden merak konusu olurken ligde üst üste başarılı sonuçlar alan Trabzonspor, namağlup Galatasaray'a ilk yenilgisini tattırmak istiyor. 

Galatasaray ise lig ve Avrupa'daki başarısına bir tuğla daha ekleyerek önemli bir virajı daha kayıpsız geçmek için sahada olacak.

Pazar günü nefesler tutulacak.

Pazar günü Dolmabahçe'de Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İki takım da zirve yarışında beklenmedik puanlar kaybetti ancak Fenerbahçe zirveye bir adım daha yakın. 

Beşiktaş ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak ama Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrası Rafa Silva sahada olacak mı olmayacak mı taraftarlar merakla bekliyor. 

Fenerbahçe ise Tedesco ile daha istikrarlı bir futbol oynamaya çalışıyor. Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kalmasıyla sarsılan sarı lacivertliler bu maça mutlak üç puan ve zirveye bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak.

Avrupa'da da fikstür alev alev...

Avrupa'da da önemli maçlar futbol severleri bekliyor. TV başında heyecanlı anlar vaat eden maçlar şu şekilde: 

Cumartesi

20.30 Tottenham-Chelsea

20.30 Bayern Münih - Bayer Leverkusen

Pazar

22.45 Milan - Roma

