Bahisçi Hakemler Operasyonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, gündeme dair de açıklamalarda bulundu. Bahisçi hakemler skandalına değinen Erdoğan ilk kez konuştu.

Erdoğan şunları dedi:

'Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız. Yargı gereğini bu konuda yapmaktadır. Bu son dönemde hakem bahis olayı çıktı. Bu olayda da sahalarda neler oluyor. Devlet hepsini araştırıyor.'