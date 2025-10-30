onedio
“Bahisçi Hakem” Skandalında Yeni Gelişme: Zorbay Küçük Karşı Dava Açmaya Hazırlanıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2025 - 09:48

Türkiye Futbol Federasyonu’nun “bahisçi hakemler” açıklaması tüm sporseverleri şoke etmişti. Aktif olarak bahis oynadığı açıklanan 152 hakemin içinde en dikkat çeken isim ise Zorbay Küçük olmuştu. Süper Lig’de birçok önemli maçı yöneten Zorbay Küçük’ün kendi kimlik bilgileri ile açılan bahis hesabından oyun oynandığı açıklanmıştı. Küçük ise hesabın kendisi tarafından açılmadığını iddia etmişti. Zorbay Küçük’ün bugün avukatı ile adliyeye giderek karşı dava açacağı öğrenildi. 

Kaynak: Tahir Kum / Türkiye Gazetesi

Adı “bahisçi hakemler” arasında yer alan Zorbay Küçük karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Türkiye Gazetesi’nden Tahir Kum’un haberine göre, Zorbay Küçük’ün avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu yaptığı açıklamada, “Öncelikle müvekkilimin böyle bir hesabı yok. Müvekkilim adına açılan bu hesabın kime ait olduğunun ortaya çıkarılması için savcılığa yarın (bugün) suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Zorbay Küçük’ün adına açılan bahis hesabı nasıl açıldı?

İddialara göre Zorbay Küçük’ün T.C. Kimlik Numarası sosyal medya platformu X’te yayınlandı. S. H. isimli yabancı uyruklu bir kişi, bu kimlik no ile hesap açtı ve bu şahıs 23 Aralık 2023 ve 25 Şubat 2024’te bahis firmasının verdiği ‘hoş geldin bonusu’ ile 20’şer liralıktan iki farklı toplam 40 liralık kupon yaptı ve kuponlar da tutmadı zaten. Hesapta başka da bir işlem yapılmıyor. Ve hesabı açan kişi ile kayıtlı banka hesabı uyuşmadığı için yabancı uyruklu vatandaş Zorbay Küçük adına olduğu iddia edilen hesaba para yatıramıyor. Zaten kullanımı da sadece ‘hoş geldin’ bonuslarıyla oynanarak yapılıyor.

