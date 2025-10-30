“Bahisçi Hakem” Skandalında Yeni Gelişme: Zorbay Küçük Karşı Dava Açmaya Hazırlanıyor
Türkiye Futbol Federasyonu’nun “bahisçi hakemler” açıklaması tüm sporseverleri şoke etmişti. Aktif olarak bahis oynadığı açıklanan 152 hakemin içinde en dikkat çeken isim ise Zorbay Küçük olmuştu. Süper Lig’de birçok önemli maçı yöneten Zorbay Küçük’ün kendi kimlik bilgileri ile açılan bahis hesabından oyun oynandığı açıklanmıştı. Küçük ise hesabın kendisi tarafından açılmadığını iddia etmişti. Zorbay Küçük’ün bugün avukatı ile adliyeye giderek karşı dava açacağı öğrenildi.
Kaynak: Tahir Kum / Türkiye Gazetesi
Adı “bahisçi hakemler” arasında yer alan Zorbay Küçük karşı dava açmaya hazırlanıyor.
Zorbay Küçük’ün adına açılan bahis hesabı nasıl açıldı?
