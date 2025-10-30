“Bahisçi Hakem” Skandalında Yeni Gelişme: Zorbay Küçük Karşı Dava Açmaya Hazırlanıyor

İddialara göre Zorbay Küçük’ün T.C. Kimlik Numarası sosyal medya platformu X’te yayınlandı. S. H. isimli yabancı uyruklu bir kişi, bu kimlik no ile hesap açtı ve bu şahıs 23 Aralık 2023 ve 25 Şubat 2024’te bahis firmasının verdiği ‘hoş geldin bonusu’ ile 20’şer liralıktan iki farklı toplam 40 liralık kupon yaptı ve kuponlar da tutmadı zaten. Hesapta başka da bir işlem yapılmıyor. Ve hesabı açan kişi ile kayıtlı banka hesabı uyuşmadığı için yabancı uyruklu vatandaş Zorbay Küçük adına olduğu iddia edilen hesaba para yatıramıyor. Zaten kullanımı da sadece ‘hoş geldin’ bonuslarıyla oynanarak yapılıyor.