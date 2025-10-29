Hakemler Bahis Oynuyormuş, Şimdi Ne Olacak?
Yıllardır Türk futbolunun birlikte ve ayrı ayrı birleşebildiği tek konu, her camianın haksızlığa uğradığını düşünmesiydi. TFF Başkanının yaptığı açıklama ile yüzlerce hakemin bahis hesaplarının olduğunu, oynadıklarını öğrendik.
İsimleri çok merak ediyorduk ve sonunda açıklandılar, TFF Futbol Disiplin Talimatı’nın “Bahis” başlıklı maddesinden disipline sevk edildiler. Yani, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakadan men, hak mahrumiyeti cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir hakem hak mahrumiyeti cezası aldığında ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki hakemlerden kendi yönettiği maçlar için bahis oynamış olanlar varsa ne olacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video