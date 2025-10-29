onedio
Hakemler Bahis Oynuyormuş, Şimdi Ne Olacak?

etiket Hakemler Bahis Oynuyormuş, Şimdi Ne Olacak?

Aysu Melis Bağlan
29.10.2025 - 08:51

Yıllardır Türk futbolunun birlikte ve ayrı ayrı birleşebildiği tek konu, her camianın haksızlığa uğradığını düşünmesiydi. TFF Başkanının yaptığı açıklama ile yüzlerce hakemin bahis hesaplarının olduğunu, oynadıklarını öğrendik.

İsimleri çok merak ediyorduk ve sonunda açıklandılar, TFF Futbol Disiplin Talimatı’nın “Bahis” başlıklı maddesinden disipline sevk edildiler. Yani, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakadan men, hak mahrumiyeti cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar.

Bir hakem hak mahrumiyeti cezası aldığında ne olur?

Resmi müsabakalarda stadyumlara bile giremez,

Futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilir.

İnsanın aklına deli deli sorular geliyor tabii. Bu hakemlerin yönettiği onca maç ne olacak? Yıllarca ilan edilen şampiyonluklara, küme düşen takımların puan durumuna bir gölge düşmedi mi şimdi?

Kamu vicdanı çok rahatsız… Malum, hakemler, doğrudan müsabaka sonucunu etkileyebilecek kişiler oldukları için doğrudan sorumlular.

Spor disiplin hukuku bir üçgen gibidir.

Spor disiplin hukukunu bir üçgene benzetiyorum ben. Bundan böyle siz de benzetin.

Üçgenin bir noktasında TFF Futbol Disiplin Talimatı var.

Üçgenin diğer noktasında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun var.

Bir diğer noktasında ise Türk Ceza Kanunu var.

 Bu özel mesele için bir özel kanunumuz daha var: 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkında Kanun.

En hızlı sonuçları, TFF yargılamasında görürüz. Disiplin sevkleri açıklandı. Şimdi yasal süresi içinde itiraz eden hakemler olacak mı? Tahkim Kurulu kararları bekleyecek miyiz? Göreceğiz.

İnsan sorular sormaya devam ediyor tabii. Acaba hakemler sadece bahis hesabı mı açmışlardı? Bahis hesabı açıp bahis oynamışlar mıydı? Bir de üstüne kendi yönettikleri maçta bahis oynamışlar mıydı?

Türkiye’de cezai yaptırımlar çok merak ediliyor. Bu tempoda Türk futbolunun geleceği adına muhteşem bir fırsat yakaladığımız ortada. Umarım en derin incelemelerle kamu vicdanı rahatlatılır.

Peki hakemlerden kendi yönettiği maçlar için bahis oynamış olanlar varsa ne olacak?

6222 sayılı yasadan tanıdığımız şike suçu söz konusu olacak. Çünkü “müsabaka sonucunu etkilemek amacıyla” menfaat sağlanması fiili mevcut olacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 20.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları mümkün olacak.

Bu hakemlerin lisansları iptal edilmeyecek mi şimdi?

PFDK sevklerinde Futbol Disiplin Talimatı 59. madde yer almıyor.

Görevi ihmal ve kötüye kullanma konusunu ele alan maddeden sevk gerçekleşmemiş. “Kişilerin özel bir amaç doğrultusunda veya avantaj sağlamak amacıyla görevlerini ihmal etmeleri veya kötüye kullanmaları yasaktır.” Bu maddenin ihlali ile faillere en az 1 yıl hak mahrumiyeti veya lisansın iptali cezası verilebilirdi ancak şu an sevk kapsamında değil.

Sevk açıklandı, TFF’nin sitesi çöktü!

Resmi internet site çöktüren bu disiplin sevkinde tam 152 hakem ismi okuduk. Tüm isimlerin “tedbiren” sevk edildiklerini gördük. Ne demek bu? 

Bu disiplin dosyası karara bağlanana dek ilgili hakemler maça atanamaz, görev yapamaz demektir. 

Peki bu ne demek değil? Suçluluğun kabulü veya kesin ceza değildir. “Tedbiren PFDK sevki” geçici olarak görevden uzaklaştırma fiili durumunu doğurur.

Hakemlerden kaçı bu sevke itiraz edebilir ve konuyu Tahkim Kuruluna taşıyabilir dersiniz?

