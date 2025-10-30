Hakemlerle İlgili Bahis Skandalında Yeni İddia: "Kendi Maçına Oynadı 5 Milyon Kazandı"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, bunlardan 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından TFF Hukuk Müşavirliği harekete geçerek, bahis oynadıkları tespit edilen 152 hakemi Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Bununla beraber ismi açıklanmayan birçok hakemle ilgili de iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Ali Naci Küçük de bir hakemin kendi maçına bahis yaptığını söyleyerek kazandığı parayı açıkladı.
Hakemlerin bahis skandalına karışmasının etkisi sürüyor.
Ali Naci Küçük bir hakemin kendi maçına kart bahisi yaptığını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın