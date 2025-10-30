Hakemlerle İlgili Bahis Skandalında Yeni İddia: "Kendi Maçına Oynadı 5 Milyon Kazandı"

152 hakemin PFDK'ya sevk edildiği ve haklarında soruşturma yapıldığı biliniyor. Bu esnada öne çıkan hakemlerden biri Zorbay Küçük olmuştu. Küçük ise bugün suç duyurusunda bulunarak söz konusu bahislerin kendisi tarafından yapılmadığını iddia etti.

Hakemlerin kendi maçlarına bahis yapmadığı iddia edilirken bir başka iddia da gazeteci Ali Naci Küçük'ten geldi.