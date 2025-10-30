onedio
Hakemlerle İlgili Bahis Skandalında Yeni İddia: "Kendi Maçına Oynadı 5 Milyon Kazandı"

Hakan Karakoca
30.10.2025 - 17:24

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, bunlardan 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından TFF Hukuk Müşavirliği harekete geçerek, bahis oynadıkları tespit edilen 152 hakemi Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Bununla beraber ismi açıklanmayan birçok hakemle ilgili de iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Ali Naci Küçük de bir hakemin kendi maçına bahis yaptığını söyleyerek kazandığı parayı açıkladı.

Hakemlerin bahis skandalına karışmasının etkisi sürüyor.

152 hakemin PFDK'ya sevk edildiği ve haklarında soruşturma yapıldığı biliniyor. Bu esnada öne çıkan hakemlerden biri Zorbay Küçük olmuştu. Küçük ise bugün suç duyurusunda bulunarak söz konusu bahislerin kendisi tarafından yapılmadığını iddia etti. 

Hakemlerin kendi maçlarına bahis yapmadığı iddia edilirken bir başka iddia da gazeteci Ali Naci Küçük'ten geldi.

Ali Naci Küçük bir hakemin kendi maçına kart bahisi yaptığını açıkladı.

343 Digital YouTube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, 'Üst klasmandaki 7 hakemden biri, yöneteceği alt lig maçında kırmızı kart çıkar diye bahis oynuyor. Yatırdığı paranın 10 katını kazanıyor. Yaklaşık 470-480 bin lira basıyor ve 5 milyon liraya yakın para alıyor.' ifadelerini kullandı.

