Milli Yıldızımız Alperen Şengün'e Kevin Durant ve Jabari Smith Jr.'dan Büyük Övgü

NBA kariyerinin beşinci sezonuna güçlü bir başlangıç yapan Alperen Şengün, Toronto Raptors karşısında alınan galibiyette yine takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Houston Rockets formasıyla parlayan milli basketbolcu, 2025-26 sezonuna adeta fırtına gibi girdi. İlk maçında 39 sayı atan Şengün, sezonun ilk üç karşılaşmasında 25.7 sayı, 8 ribaunt ve 6.7 asist ortalaması yakalayarak etkileyici bir performans sergiledi.

Dün gece deplasmanda Toronto Raptors’ı 139-121 mağlup eden Houston Rockets’ta Kevin Durant 31 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Raptors cephesinde ise Scottie Barnes aynı sayıyla öne çıktı.

Alperen Şengün ise oyunun hem hücum hem savunma yönünde yine fark yarattı. Milli yıldız, mücadeleyi 18 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, 2 blok ve 2 top çalma istatistikleriyle tamamlayarak triple-double’ı kıl payı kaçırdı.

Maç sonunda takım arkadaşlarından da Alperen Şengün'e büyük övgü vardı.