Milli Yıldızımız Alperen Şengün'e Kevin Durant ve Jabari Smith Jr.'dan Büyük Övgü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.10.2025 - 18:13

NBA kariyerinin beşinci sezonuna güçlü bir başlangıç yapan Alperen Şengün, Toronto Raptors karşısında alınan galibiyette yine takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Houston Rockets formasıyla parlayan milli basketbolcu, 2025-26 sezonuna adeta fırtına gibi girdi. İlk maçında 39 sayı atan Şengün, sezonun ilk üç karşılaşmasında 25.7 sayı, 8 ribaunt ve 6.7 asist ortalaması yakalayarak etkileyici bir performans sergiledi.

Dün gece deplasmanda Toronto Raptors’ı 139-121 mağlup eden Houston Rockets’ta Kevin Durant 31 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Raptors cephesinde ise Scottie Barnes aynı sayıyla öne çıktı.

Alperen Şengün ise oyunun hem hücum hem savunma yönünde yine fark yarattı. Milli yıldız, mücadeleyi 18 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, 2 blok ve 2 top çalma istatistikleriyle tamamlayarak triple-double’ı kıl payı kaçırdı.

Maç sonunda takım arkadaşlarından da Alperen Şengün'e büyük övgü vardı.

Alperen Şengün, Raptors karşısında oyunun hem hücum hem savunma yönünde büyük fark yarattı. Milli yıldız, mücadeleyi 18 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, 2 blok ve 2 top çalma istatistikleriyle tamamlayarak triple-double’ı kıl payı kaçırdı.

Maç sonunda takım arkadaşları Jabari Smith Jr ve Kevin Durant'tan Alperen'e övgüler vardı.

Houston Rockets’la sezona etkileyici bir başlangıç yapan Kevin Durant, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Bir takipçisinin serbest atışlardaki dengesizliğiyle ilgili yorumuna esprili bir şekilde karşılık veren yıldız oyuncu, ardından basketbol analisti Roosh Williams’ın “Şengün gibi bir uzunla oynamak nasıl bir his?” sorusuna da cevap verdi.

Durant, “Kardeşim, inanamıyorum bazen. Bazen o kadar boş kalıyorum ki şaşırıyorum ve tuğla atmaya başlıyorum… 28 (Şengün) her şeyi görüyor.” sözleriyle Alperen Şengün’ün oyun görüşüne ve pas becerisine övgü yağdırdı.

Toronto Raptors karşısında 25 sayıyla öne çıkan Jabari Smith Jr., maç sonrası takım arkadaşlarına ve sezonun gidişatına dair değerlendirmelerde bulundu. Genç yıldız, Alperen Şengün ve Kevin Durant’le aynı sahayı paylaşmanın kendisine büyük bir güven verdiğini söylerken, takımın yeni kimliğine de vurgu yaptı.

'Alperen ve Durant ile birlikte oynuyorum. Rakipler zehrini seçmek zorunda kalıyor. Bütün sezon böyle olacak.

Savunmalar onlara iki kişi gönderebilir ama bencil olmadan doğru pası vermek zorundayız.

Alperen ile birlikte büyüdük. Bu takımın çoğu maçı kaybettiği dönemleri gördük ve şimdi rekabetçi bir noktadayız.

Her gece aynı enerjiyi, aynı istikrarı getirmek bizim sorumluluğumuz. 82 maçlık bir sezon kolay değil ama birbirimizi sürekli zorluyoruz.”

