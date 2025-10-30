Bir Hakemin Bahis Oynadığına Herkes Şahit Ama Listede Adı Yok

152 hakemin PFDK'ya sevk edildiği ve haklarında soruşturma yapıldığı biliniyor. Bu esnada öne çıkan hakemlerden biri Zorbay Küçük olmuştu. Küçük ise bugün suç duyurusunda bulunarak söz konusu bahislerin kendisi tarafından yapılmadığını iddia etti.

Umut Eken'in iddiası ise bu konuyu farklı boyutlara taşıyacak. Eken'in iddiasına göre MHK’nın bu sezon düzenli olarak maç verdiği -bir dönem FIFA kokartı bulunan- M.Ö. isimli hakemin, birkaç yıl önce düzenli bahis oynadığı iddiası var. (Son 5 yıl içinde)

Kamplarda, yurt dışına gidilen seyahatlerde (tarihleri mevcut) yabancı liglerdeki maçlara bahis oynadığına şahit olanlar var.