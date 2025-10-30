Bir Hakemin Bahis Oynadığına Herkes Şahit Ama Listede Adı Yok
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun son açıklamaları futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını belirtti. Bu açıklamanın ardından TFF Hukuk Müşavirliği, bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Futbol Disiplin Talimatı kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Gazeteci Umut Eken, 152 hakem konusunda yeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre liste eksik...
"Bir hakemin bahis oynadığına herkes şahit."
Asıl olay ise bundan sonra yaşanıyor. Bu hakem PFDK'ya sevk edilmemiş.
yani haklı olabilir derdim zorbay için, çünkü artık çeşitli kurumların sistem panellerine sızarak kişisel verilere ulaşıp, o kişi adına sahte hesap oluşturab... Devamını Gör
hileyi bile ortaya çıkarırken hile kullanıyorlar, işlerine gelen skorun maçlarını yönetmesi gerektiğinden gözden kaçmıştır..
türk aile yapısından bahsedip, parayı basan bülent ersoyu erdoğanla fotoğraf çektiren sistem varken hala neye şaşırıyorsunuz:D