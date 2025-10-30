onedio
Bir Hakemin Bahis Oynadığına Herkes Şahit Ama Listede Adı Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.10.2025 - 19:45

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun son açıklamaları futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını belirtti. Bu açıklamanın ardından TFF Hukuk Müşavirliği, bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Futbol Disiplin Talimatı kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Gazeteci Umut Eken, 152 hakem konusunda yeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre liste eksik...

"Bir hakemin bahis oynadığına herkes şahit."

152 hakemin PFDK'ya sevk edildiği ve haklarında soruşturma yapıldığı biliniyor. Bu esnada öne çıkan hakemlerden biri Zorbay Küçük olmuştu. Küçük ise bugün suç duyurusunda bulunarak söz konusu bahislerin kendisi tarafından yapılmadığını iddia etti. 

Umut Eken'in iddiası ise bu konuyu farklı boyutlara taşıyacak. Eken'in iddiasına göre MHK’nın bu sezon düzenli olarak maç verdiği -bir dönem FIFA kokartı bulunan- M.Ö. isimli hakemin, birkaç yıl önce düzenli bahis oynadığı iddiası var. (Son 5 yıl içinde)

Kamplarda, yurt dışına gidilen seyahatlerde (tarihleri mevcut) yabancı liglerdeki maçlara bahis oynadığına şahit olanlar var.

Asıl olay ise bundan sonra yaşanıyor. Bu hakem PFDK'ya sevk edilmemiş.

Umut Eken, X hesabından şu ifadeleri kullandı: 

Hakem, PFDK’ya sevk edilen 152 kişi arasında yok. Şüphe şu; bu hakem iddia edildiği gibi bahis oynadı ise bu bahisleri hangi platformdan oynadı?

zülkarneyn

yani haklı olabilir derdim zorbay için, çünkü artık çeşitli kurumların sistem panellerine sızarak kişisel verilere ulaşıp, o kişi adına sahte hesap oluşturab...

belladonna

hileyi bile ortaya çıkarırken hile kullanıyorlar, işlerine gelen skorun maçlarını yönetmesi gerektiğinden gözden kaçmıştır..

ferit öztürk

türk aile yapısından bahsedip, parayı basan bülent ersoyu erdoğanla fotoğraf çektiren sistem varken hala neye şaşırıyorsunuz:D