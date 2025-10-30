Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman'ın Yeni Şafak Tepkisi Artarak Devam Ediyor

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, kendisi hakkında Yeni Şafak’ta çıkan FETÖ imalı habere sert tepki göstermiş ve “Yeni Şafak Çetesi” açıklamasında bulunmuştu. Yeni Şafak ile yüksek hakim arasındaki kavgaya neden olan haberde geçen şirketin ortaklarından Kamil Darbaz sosyal medyada yaptığı açıklamada Abdullah Yaman’a tepki gösterdi. Yaman’a “İki çocuğunuz FETÖ bağlantısı nedeniyle kamudan ihraç edildi mi?” diye soran Darbaz, “Bazı yargıtay üyeleri ve başkanlarının mal varlıkları araştırıldığında her şey ortaya çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.