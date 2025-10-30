Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman'ın Yeni Şafak Tepkisi Artarak Devam Ediyor
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, hakkında yayımlanan haberler nedeniyle Yeni Şafak gazetesine tepkisini sürdürdü. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Yaman, 'Bu dönemde semirtilip şımartılmış ancak düzenli aşıları yapılmadan sokağa salınmış güruha karşı tazminat ve suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum. Yeni Şafak küçüktür lakin mide bulandırır.' ifadelerini kullandı.
Her şey Yeni Şafak'ın haberiyle başladı.
Yeni Şafak'ın haberine tepki gösteren Yaman'a haberde geçen davanın taraflarından Kamil Darbaz, FETÖ imalarını sürdürdü.
Yaman bu kez Yeni Şafak için "Yeni Şafak küçük ama mide bulandırır" ifadelerini kullandı.
Abdullah Yaman'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:
