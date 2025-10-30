onedio
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman'ın Yeni Şafak Tepkisi Artarak Devam Ediyor

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman'ın Yeni Şafak Tepkisi Artarak Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.10.2025 - 22:17

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, hakkında yayımlanan haberler nedeniyle Yeni Şafak gazetesine tepkisini sürdürdü. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Yaman, 'Bu dönemde semirtilip şımartılmış ancak düzenli aşıları yapılmadan sokağa salınmış güruha karşı tazminat ve suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum. Yeni Şafak küçüktür lakin mide bulandırır.' ifadelerini kullandı.

Her şey Yeni Şafak'ın haberiyle başladı.

Her şey Yeni Şafak'ın haberiyle başladı.

Yeni Şafak Gazetesi’nde geçtiğimiz gün çıkan bir haberde, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman ile ilgili FETÖ iması yapıldı.

Haberde “Yargıtay’da FETÖ gölgesi: Daire başkanı Yaman'dan dosya manipülasyonu ve 'tek numara' oyunu” başlıklı Yeni Şafak’ın haberinde Abdullah Yaman için, “Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman hakkında dikkat çeken iddialar yeniden gündemde. Yaman’ın 330 daireyi ilgilendiren davayı kendi heyetine düşürmek için için sistemle oynadığı ve dosya sırasını değiştirdiği belirtiliyor. Yaman’ın 'hukuk' dışı hamleleri yüksek yargıda 'FETÖ eliyle adalet dizaynı' tartışmalarını yeniden alevlendirdi.” ifadeleri kullanılmıştı.

Yeni Şafak'ın haberine ve Yaman'ın cevabına bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni Şafak'ın haberine tepki gösteren Yaman'a haberde geçen davanın taraflarından Kamil Darbaz, FETÖ imalarını sürdürdü.

Yeni Şafak'ın haberine tepki gösteren Yaman'a haberde geçen davanın taraflarından Kamil Darbaz, FETÖ imalarını sürdürdü.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, kendisi hakkında Yeni Şafak’ta çıkan FETÖ imalı habere sert tepki göstermiş ve “Yeni Şafak Çetesi” açıklamasında bulunmuştu. Yeni Şafak ile yüksek hakim arasındaki kavgaya neden olan haberde geçen şirketin ortaklarından Kamil Darbaz sosyal medyada yaptığı açıklamada Abdullah Yaman’a tepki gösterdi. Yaman’a “İki çocuğunuz FETÖ bağlantısı nedeniyle kamudan ihraç edildi mi?” diye soran Darbaz, “Bazı yargıtay üyeleri ve başkanlarının mal varlıkları araştırıldığında her şey ortaya çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kamil Darbaz'ın açıklaması ile olay farklı bir yola ilerlemişti.

Yaman bu kez Yeni Şafak için "Yeni Şafak küçük ama mide bulandırır" ifadelerini kullandı.

Yaman bu kez Yeni Şafak için "Yeni Şafak küçük ama mide bulandırır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde gazete için 'Yeni Şafak çetesi' ifadesini kullanan Abdullah Yaman, 'Bahsi geçen haber içeriğinden sadece birini doğrulayın istifa etmezsem şerefsizim' sözleriyle gündeme gelmişti.

Yaman’ın Yeni Şafak’a yönelik tepkisi devam ediyor. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Yaman, 'Bu dönemde semirtilip şımartılmış ancak düzenli aşıları yapılmadan sokağa salınmış güruha karşı tazminat ve suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum. Yeni Şafak küçüktür lakin mide bulandırır.' ifadelerini kullandı.

Abdullah Yaman'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Abdullah Yaman'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
