Deli Dana Kabusu Geri Döndü: Ankara’dan Sonra Bolu’da da Deli Dana Hastalığı Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/sa...
1986’da İngiltere’de 178 kişinin ölümüne sebep olan deli dana hastalığı yeniden ortaya çıktı. Türkiye’de geçtiğimiz günlerde Ankara’da yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastada ortaya çıkan deli dana hastalığı şimdi de Bolu’daki bir başka hastada ortaya çıktı. Peki deli dana hastalığı nedir? Deli dana hastalığı nasıl bulaşıyor? İşte deli dana hastalığı hakkındaki tüm bilgiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deli dana hastalığı kabusu geri döndü! Ankara’dan sonra Bolu’da da deli dana vakası görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deli dana hastalığı nedir? Deli dana hastalığı nasıl bulaşır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın