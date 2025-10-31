onedio
Deli Dana Kabusu Geri Döndü: Ankara'dan Sonra Bolu'da da Deli Dana Hastalığı Ortaya Çıktı

Deli Dana Kabusu Geri Döndü: Ankara’dan Sonra Bolu’da da Deli Dana Hastalığı Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2025 - 08:26 Son Güncelleme: 31.10.2025 - 08:29

1986’da İngiltere’de 178 kişinin ölümüne sebep olan deli dana hastalığı yeniden ortaya çıktı. Türkiye’de geçtiğimiz günlerde Ankara’da yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastada ortaya çıkan deli dana hastalığı şimdi de Bolu’daki bir başka hastada ortaya çıktı. Peki deli dana hastalığı nedir? Deli dana hastalığı nasıl bulaşıyor? İşte deli dana hastalığı hakkındaki tüm bilgiler.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/sa...
Deli dana hastalığı kabusu geri döndü! Ankara'dan sonra Bolu'da da deli dana vakası görüldü.

Deli dana hastalığı kabusu geri döndü! Ankara’dan sonra Bolu’da da deli dana vakası görüldü.

İngiltere’deki büyükbaş hayvanlarda 1986 yılında belirlenen ve 1990’larda Avrupa’yı etkisi altına aldıktan sonra kendisini unutturan “deli dana hastalığı” (BSE) yıllar sonra Türkiye’de görüldü. 

Türkiye Gazetesi’nden Ziyneti Kocabıyık’ın haberine göre; Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastanın “deli dana ön teşhisi” almasından sonra Bolu’daki bir başka hastaya da “deli dana” teşhisi kondu. Nörolojik şikâyetlerle İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören kadın hastadan alınan beyin omurilik sıvısı örneğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı’nda uygulanan “deli dana testi” pozitif çıktı.

Deli dana hastalığı nedir? Deli dana hastalığı nasıl bulaşır?

Deli dana hastalığı nedir? Deli dana hastalığı nasıl bulaşır?

Ankara’dan sonra Bolu’da bir vatandaşta da “deli dana” hastalığının teşhis edilmesi, dikkatleri bu hastalığa çekti. Deli dana enfeksiyonun bu hastalığı taşıyan hayvanların etinin ve özellikle sakatatlarının tüketilmesi, bu hayvanların vücut sıvıları ile temas edilmesi sonucunda bulaştığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “İki vakanın varlığı başka hastaların da ortaya çıkabileceği ihtimalini barındırıyor. Hastalığın belirtileri bulaştığı anda hemen ortaya çıkmaz. Bulaştıktan yıllar sonra, 15-20 yıl hatta 30 yıl sonra ortaya çıkar. Deli dana hastalığı prion adı verilen anormal yapıdaki proteinlerin beyinde birikmesi sonucu gelişir. Beyin yapısının bozulmasına ve beyinin süngerleşmesine sebep olur. Bu yüzden süngerleşmiş beyin (BSE) olarak da adlandırılır. İlk olarak sığırlarda görülmüştür. İnsanlarda varyant Creutzfeldt-Jakob hastalığı (vCJD) adı verilen bir hastalıkla ilişkilidir. Her iki hastalık da ölümcül beyin hastalıklarıdır. Bazı durumlarda insandan insana da tükürük gibi vücut sıvılarıyla bulaşabilir” dedi.

Hastalığın ilk belirtilerinin psikolojik olduğunu belirten Prof. Dr. Ertuğrul, “An kafa karışıklığı veya oryantasyon bozukluğu, odaklanma zorluğu, düzensiz düşünme veya tutarsız konuşmalar, halüsinasyon görme, huzursuzluk, ajitasyon, aniden öfkelenme, saldırganlık, uyku bozuklukları veya tersine dönmüş uyku-uyanma döngüleri görülebilir” dedi. Daha sonra beynin etkilenen bölümlerine göre yürüme güçlüğü, nefessiz kalma, kalp fonksiyonlarının bozulmasının söz konusu olduğunu aktaran Prof. Dr. Ertuğrul, “Deli dana hastalığı ilerledikçe zihinsel belirtiler daha da kötüleşerek hastanın komaya girmesine sebep olur. Ne yazık ki herhangi bir ilacı ve tedavisi yoktur” dedi.

