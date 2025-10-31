onedio
Papara Hakkında Yeni Karar: Merkez Bankası Papara’nın Faaliyet İznini İptal Etti

Ali Can YAYCILI
31.10.2025 - 08:00

Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Papara Elektronik Para A.Ş'nin faaliyet iznini iptal etti.

Papara'nın faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Merkez Bankası, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli karar kapsamında verilen elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyeti izninin, ilgili kanun hükümlerine aykırılık nedeniyle sonlandırıldığını bildirdi.

Karar, 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı tebliğ ile Resmî Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre iptal, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 15., 16., 18. ve 19. maddeleri uyarınca gerçekleştirildi. Bu kararla birlikte Papara’nın, Türkiye’de elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine ilişkin yetkisi sona ermiş oldu.

Papara’ya ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “yasa dışı bahis ve kara para aklama” soruşturması kapsamında şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı. 27 Mayıs'ta aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı 'örgüt liderliği' ile suçlanıyor. 2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği öne sürülmüştü.

