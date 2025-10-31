Merakla Beklenen İnsansı Robot NEO Ev İşlerini Yapmaya Hazır mı?
Norveçli teknoloji şirketi 1X insanı robot NEO'yu bir süre önce duyurmuştu. Ev işlerini yapabildiği belirtilen NEO'nun fiyatı ise 20 bin dolar olarak duyuruldu ve ön siparişler başladı. Ancak ev işleri için tasarlanan insanı robot NEO için şüpheci davrananlar da var. Finans teknolojisi uzmanı Simon Taylor'a göre henüz insanı robotlar için çok erken üstelik NEO'nun yüzü astarını geçebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taylor NEO'nun bulaşık makinesi kapağını kapatmaya çalıştığı bir video paylaştı ve bir de konuyla ilgili yazı yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha da önemlisi tamamen pazarlama işi;
Gerçek ürün: Uzaktan pilotların yerini alacak yapay zekayı geliştirirken, onların Ar-Ge ve Kalite Kontrol süreçlerini yürütmek için yılda 6.000 dolar ödüyorsunuz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın