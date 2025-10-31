onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Merakla Beklenen İnsansı Robot NEO Ev İşlerini Yapmaya Hazır mı?

Merakla Beklenen İnsansı Robot NEO Ev İşlerini Yapmaya Hazır mı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.10.2025 - 10:02

Norveçli teknoloji şirketi 1X insanı robot NEO'yu bir süre önce duyurmuştu. Ev işlerini yapabildiği belirtilen NEO'nun fiyatı ise 20 bin dolar olarak duyuruldu ve ön siparişler başladı. Ancak ev işleri için tasarlanan insanı robot NEO için şüpheci davrananlar da var. Finans teknolojisi uzmanı Simon Taylor'a göre henüz insanı robotlar için çok erken üstelik NEO'nun yüzü astarını geçebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taylor NEO'nun bulaşık makinesi kapağını kapatmaya çalıştığı bir video paylaştı ve bir de konuyla ilgili yazı yazdı.

Daha da önemlisi tamamen pazarlama işi;

Daha da önemlisi tamamen pazarlama işi;

'Uzman Modu', VR gözlük takan 1X çalışanın, robotunuz arızalandığında onu uzaktan kontrol etmesi anlamına gelir. Bu 'test aşaması' için belirli bir bitiş tarihi yoktur.

'Verileriniz olmadan gelişemeyiz' demek, milyonlarca dolar değerindeki eğitim verisini toplamalarına izin vermek için ayda 499 dolar ödemeniz anlamına gelir.

'2026'ya kadar İŞLERİN ÇOĞU otomatik olacak' demek, bir yıl daha veriniz olsa bile bazı işlerin hâlâ insanlara ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.

Gerçek ürün: Uzaktan pilotların yerini alacak yapay zekayı geliştirirken, onların Ar-Ge ve Kalite Kontrol süreçlerini yürütmek için yılda 6.000 dolar ödüyorsunuz.

Gerçek ürün: Uzaktan pilotların yerini alacak yapay zekayı geliştirirken, onların Ar-Ge ve Kalite Kontrol süreçlerini yürütmek için yılda 6.000 dolar ödüyorsunuz.

1X, ev erişimi, uç durumlar ve sabır sağlayarak ONLARA ödeme yapacak erken benimseyenleri buldu.

Yapay zeka eğitimi için bir iş modeli mi? Aslında harika.

Bulaşıkları otomatikleştirmek için 20 bin dolarlık risk ayarlı getiri mi?

Matematik şimdilik tutmuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın