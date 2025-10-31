Merakla Beklenen İnsansı Robot NEO Ev İşlerini Yapmaya Hazır mı?

Norveçli teknoloji şirketi 1X insanı robot NEO'yu bir süre önce duyurmuştu. Ev işlerini yapabildiği belirtilen NEO'nun fiyatı ise 20 bin dolar olarak duyuruldu ve ön siparişler başladı. Ancak ev işleri için tasarlanan insanı robot NEO için şüpheci davrananlar da var. Finans teknolojisi uzmanı Simon Taylor'a göre henüz insanı robotlar için çok erken üstelik NEO'nun yüzü astarını geçebiliyor.