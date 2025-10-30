onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Çamaşır Katlayan, Evi Temizleyen Robot Satışa Çıktı: İşte Karşınızda İnsansı Ev Robotu NEO

Çamaşır Katlayan, Evi Temizleyen Robot Satışa Çıktı: İşte Karşınızda İnsansı Ev Robotu NEO

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.10.2025 - 10:24

Özellikleri arasında sesli iletişim kurma, ev temizleme, çamaşır katlama, kahve hazırlama gibi seçenekler olan insansı robot NEO sonunda satışa çıktı. NEO’yu isteyen kişiler ister 20.000 dolar fiyatla satın alınabiliyor isterse de aylık 499 dolar abonelik modeliyle kiralayabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ev temizleyen, kahve yapan insansı robot NEO satışa çıktı.

Ev temizleyen, kahve yapan insansı robot NEO satışa çıktı.

Bu yılın başlarında merkezi ABD’de bulunan Norveçli robotik girişimi 1X Technologies, insansı robotu NEO’yu tanıtmış ve yılın ilerleyen dönemlerde evlerde hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Ve şimdi beklenen o an geldi ve insanı robot NEO satışa çıktı. 

Günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen, sözlü komutlarla veya mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen bir ev robotu olan NEO’yu isteyen kişiler ister 20.000 dolar fiyatla satın alınabiliyor isterse de aylık 499 dolar abonelik modeliyle kiralayabiliyor.

Bulaşıkları 5 dakikada, çamaşırları 15 dakikada!

Bulaşıkları 5 dakikada, çamaşırları 15 dakikada!

Şirketin kurucusuna göre NEO’nun yalnızca bir robot değil, insan emeğini dönüştürecek uzun vadeli bir yapay zeka projesi olduğunu söylüyor. NEO için bulaşık makinesini boşaltmak beş dakika, çamaşır katlamak 15 dakika civarında sürecek.

İşte her evin ihtiyacı insansı robot NEO!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın