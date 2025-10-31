onedio
Papara’daki Paralara Ne Olacak? Papara’da Kalan Para Nasıl Çekilir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 10:39

Türkiye’nin en çok kullanılan dijital cüzdanlarından Papara, Merkez Bankası kararıyla faaliyet izninin iptali sonrası gündeme oturdu. Karar sonrası en çok merak edilen konu, kullanıcı hesaplarında bulunan paraların akıbeti oldu. 'Papara param kaldı, ne yapmalıyım?' sorusu sosyal medyada trend olurken, resmi açıklamalar da peş peşe geldi.

İşte Papara kullanıcılarını yakından ilgilendiren süreçle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Papara’daki Paralara Ne Olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini 6493 sayılı kanun kapsamında iptal etti. Bu kararın ardından kullanıcılar, hesaplarındaki paraların güvenli olup olmadığını sorgulamaya başladı. 

Yetkili kurumların açıklamasına göre Papara’daki kullanıcı bakiyeleri güvence altında. Mevzuat gereği, elektronik para kuruluşlarının kullanıcı fonlarını kendi hesaplarından ayrı şekilde saklaması zorunlu. Papara’daki paralar kaybolmayacak, belirlenen prosedür doğrultusunda iade edilecek.

Papara’da Kalan Para Nasıl Çekilir?

Sistem genel olarak durdurulmuşsa, TCMB ve Papara’nın resmi duyurularını takip etmek gerekiyor. Bu açıklamalarda, paraların ne zaman ve nasıl iade edileceğine ilişkin detaylar paylaşılacak. Kullanıcılar, bu süreçte Papara’nın veya TCMB’nin yönlendirdiği resmi başvuru kanallarını kullanarak işlem yapmalı.

Para İade Süreci Nasıl İşleyecek?

Faaliyet izni iptal edilen elektronik para kuruluşları, kullanıcı fonlarını koruma hesaplarında tutmakla yükümlü. Papara’daki para iade süreci de aynı şekilde işleyecek.

Öncelikle yetkili kurumlar tarafından iade takvimi ve başvuru yöntemleri duyurulacak. Kullanıcıların bu açıklamaları yakından takip etmesi, doğru başvuru kanallarını kullanması ve belgeleri eksiksiz hazırlaması gerekecek.

