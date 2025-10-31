Papara’daki Paralara Ne Olacak? Papara’da Kalan Para Nasıl Çekilir?

Sistem genel olarak durdurulmuşsa, TCMB ve Papara’nın resmi duyurularını takip etmek gerekiyor. Bu açıklamalarda, paraların ne zaman ve nasıl iade edileceğine ilişkin detaylar paylaşılacak. Kullanıcılar, bu süreçte Papara’nın veya TCMB’nin yönlendirdiği resmi başvuru kanallarını kullanarak işlem yapmalı.