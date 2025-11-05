AB’den İki Lezzete Onay Geldi! Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu Artık Tescilli

Türkiye’nin köklü mutfak kültürü, Avrupa’da bir kez daha tescillendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay kaytaz böreği ile Gaziantep lahmacununun AB Coğrafi İşareti aldığını açıkladı.

Yeni tescillerle birlikte AB tarafından onay alan Türk ürünlerinin sayısı 40’a yükseldi. İşte o iki lezzet!