AB’den İki Lezzete Onay Geldi! Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu Artık Tescilli

Gökçe Cici
05.11.2025 - 11:17

Türkiye’nin köklü mutfak kültürü, Avrupa’da bir kez daha tescillendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay kaytaz böreği ile Gaziantep lahmacununun AB Coğrafi İşareti aldığını açıkladı.

Yeni tescillerle birlikte AB tarafından onay alan Türk ürünlerinin sayısı 40’a yükseldi. İşte o iki lezzet!

Hatay kaytaz böreğI ve Gaziantep lahmacunu artık tescilli!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya paylaşımında 'Hatay’ın Kaytaz Böreği, Gaziantep’in Lahmacunu artık AB Coğrafi İşareti ile tescillendi. Bereketiyle gururumuz, tesciliyle markamız' ifadelerine yer verdi.

Bakanlık verilerine göre Hatay kaytaz böreği AB tescili alan 39’uncu, Gaziantep lahmacunu ise 40’ıncı Türk ürünü oldu. İnce hamur, kıyma, soğan, nar ekşisi ve baharatla hazırlanan kaytaz böreği; taş fırında pişirilen özel iç harcıyla öne çıkan Gaziantep lahmacunu, bundan böyle Avrupa standartlarında korunacak.

AB tescilli Türk ürünü sayısı 40’a ulaştı.

Kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacununun eklenmesiyle Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından tescillenen ürün sayısı 40’a yükseldi. Daha önce tescil alan ürünler arasında Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Taşköprü sarımsağı ve Ezine peyniri gibi yerel ürünler yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin farklı bölgelerinden yeni coğrafi işaret başvurularının da devam ettiğini belirtti.

