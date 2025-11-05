AB’den İki Lezzete Onay Geldi! Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu Artık Tescilli
Türkiye’nin köklü mutfak kültürü, Avrupa’da bir kez daha tescillendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay kaytaz böreği ile Gaziantep lahmacununun AB Coğrafi İşareti aldığını açıkladı.
Yeni tescillerle birlikte AB tarafından onay alan Türk ürünlerinin sayısı 40’a yükseldi. İşte o iki lezzet!
Hatay kaytaz böreğI ve Gaziantep lahmacunu artık tescilli!
Paylaşıma buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻
AB tescilli Türk ürünü sayısı 40’a ulaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın