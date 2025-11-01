Japon Başbakanın Çantası Olay Oldu! 145 Yıllık Japon Marka Siparişe Yetişemiyor
Japonya’nın ilk kadın Başbakanı Sanae Takaiçi’nin sık sık elinde gördüğümüz deri el çantası, sosyal medyada gündem oldu. Başbakanlık Konutu’na giderken kameralara yansıyan çanta, kısa sürede internet kullanıcılarının merak konusu haline geldi. Çantanın, 145 yıllık Japon markası Hamano Inc. tarafından üretildiği ortaya çıktı.
Paylaşımlar sonrası markanın satışlarında patlama yaşandı.
145 yıllık marka bir anda ülke gündemine oturdu.
Sanae Takaiçi’nin tercihi, kadın siyasetçilerin moda üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi.
