Japon Başbakanın Çantası Olay Oldu! 145 Yıllık Japon Marka Siparişe Yetişemiyor

Nagano merkezli Hamano, 1880’lerden bu yana Japonya’nın en köklü deri üreticilerinden biri olarak biliniyor. Markanın en çok bilinen ürünlerinden 'Grace Delight Tote' modeli, tamamen deriden üretilmesine rağmen yalnızca 700 gram ağırlığında. 'Zarafet ve işlevsellik arasında denge' mottosuyla tanıtılan bu modelin fiyatı 136 bin yen yani yaklaşık 37 bin TL.

Çantanın fotoğrafları sosyal medyada yayılınca Hamano’nun sitesine binlerce yeni sipariş geldi. Şirket, resmi açıklamasında talep artışı yaşadıklarını ve müşteri geri dönüşlerinde gecikmeler olabileceğini belirtti.

Uzmanlara göre Takaiçi’nin çantayı tercih etmesinin ardında öylesine bir sebep yok. Aoyama Gakuin Üniversitesi’nden moda ve kültür uzmanı Kaori Nakano, Takaiçi’nin Japon tasarımcı Jun Aşida imzalı kıyafetleri sıkça tercih ettiğini ve yerli markaları öne çıkardığını belirtiyor.