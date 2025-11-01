onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Japon Başbakanın Çantası Olay Oldu! 145 Yıllık Japon Marka Siparişe Yetişemiyor

Japon Başbakanın Çantası Olay Oldu! 145 Yıllık Japon Marka Siparişe Yetişemiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.11.2025 - 12:35

Japonya’nın ilk kadın Başbakanı Sanae Takaiçi’nin sık sık elinde gördüğümüz deri el çantası, sosyal medyada gündem oldu. Başbakanlık Konutu’na giderken kameralara yansıyan çanta, kısa sürede internet kullanıcılarının merak konusu haline geldi. Çantanın, 145 yıllık Japon markası Hamano Inc. tarafından üretildiği ortaya çıktı. 

Paylaşımlar sonrası markanın satışlarında patlama yaşandı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

145 yıllık marka bir anda ülke gündemine oturdu.

145 yıllık marka bir anda ülke gündemine oturdu.

Nagano merkezli Hamano, 1880’lerden bu yana Japonya’nın en köklü deri üreticilerinden biri olarak biliniyor. Markanın en çok bilinen ürünlerinden 'Grace Delight Tote' modeli, tamamen deriden üretilmesine rağmen yalnızca 700 gram ağırlığında. 'Zarafet ve işlevsellik arasında denge' mottosuyla tanıtılan bu modelin fiyatı 136 bin yen yani yaklaşık 37 bin TL.

Çantanın fotoğrafları sosyal medyada yayılınca Hamano’nun sitesine binlerce yeni sipariş geldi. Şirket, resmi açıklamasında talep artışı yaşadıklarını ve müşteri geri dönüşlerinde gecikmeler olabileceğini belirtti.

Uzmanlara göre Takaiçi’nin çantayı tercih etmesinin ardında öylesine bir sebep yok. Aoyama Gakuin Üniversitesi’nden moda ve kültür uzmanı Kaori Nakano, Takaiçi’nin Japon tasarımcı Jun Aşida imzalı kıyafetleri sıkça tercih ettiğini ve yerli markaları öne çıkardığını belirtiyor.

Sanae Takaiçi’nin tercihi, kadın siyasetçilerin moda üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi.

Sanae Takaiçi’nin tercihi, kadın siyasetçilerin moda üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi.

ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez’in 2020’de taşıdığı Telfar marka çanta nasıl markayı global üne taşıdıysa, Takaiçi’nin Hamano çantası da Japonya’da benzer bir etki yarattı.

Takaiçi, 64 yaşında olmasına rağmen genç kuşaklar arasında oldukça popüler. Anketlere göre özellikle genç kadınlar, onun sade ama güçlü imajını ilham verici buluyor. Hamano çantası da bu imajın bir parçası haline geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın