Et Sevenlere Kötü Haber: Beyne En Çok Zarar Veren Abur Cuburlar Açıklandı

Et Sevenlere Kötü Haber: Beyne En Çok Zarar Veren Abur Cuburlar Açıklandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.11.2025 - 13:57

Abur cuburların sağlığa zarar verdiği bilinen bir gerçek. Ancak yeni bir araştırma, zararların sadece bedenle sınırlı kalmadığını gösterdi. Virginia Tech Üniversitesi’nden bilim insanları, hangi abur cuburların beyin fonksiyonlarını en çok etkilediğini belirlemek için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Listede hepimizin günlük yaşamında sıkça tükettiği bazı gıdalar yer aldı. 

İşte beynimizi en çok yoran o popüler abur cuburlar...

Kaynak

Virginia Tech araştırmacıları, 55 yaş ve üzerindeki 4.750 Amerikalıyı yedi yıl boyunca takip etti.

Virginia Tech araştırmacıları, 55 yaş ve üzerindeki 4.750 Amerikalıyı yedi yıl boyunca takip etti.

Katılımcıların beslenme alışkanlıklarıyla beyin sağlıkları arasındaki bağlantı incelendi. Özellikle 'ultra işlenmiş' yani endüstriyel olarak yüksek oranda işlenmiş gıdalar mercek altına alındı.

Sonuçlara göre günde bir porsiyon fazla işlenmiş et tüketen kişilerde bilişsel gerileme riski yüzde 17 arttı. Yani salam, sosis veya benzeri ürünleri fazla tüketmek, ilerleyen yaşlarda demans ya da Alzheimer benzeri hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. 

Gazlı içecekler, meyve aromalı şekerli içecekler ve buzlu çaylar da bu tabloya yakın sonuçlar verdi. Günde bir porsiyon fazla içenlerde risk, yüzde 6 oranında yükseldi.

Araştırmada ultra işlenmiş etler ve içecekler "en zararlı" olarak öne çıkarken, diğer abur cuburların etkisi daha sınırlı bulundu.

Araştırmada ultra işlenmiş etler ve içecekler "en zararlı" olarak öne çıkarken, diğer abur cuburların etkisi daha sınırlı bulundu.

Cipsler, tatlılar veya hazır yemekler gibi diğer gıdalar doğrudan bilişsel gerilemeyle ilişkilendirilmedi. Ancak bu, masum oldukları anlamına gelmiyor.

Virginia Tech uzmanı Brenda Davy, 'İşin sırrı denge ve ölçüde. Her şeyden az yemek mümkün ama aşırısı beyni de yoruyor.' diyor. Çalışmada, abur cubur ağırlıklı diyetin obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları, depresyon ve anksiyete riskini de artırdığı belirtildi. 

Araştırmacılara göre beyin sağlığını korumanın en basit yolu, işlenmiş et ve şekerli içecekleri azaltmak. Özellikle evde yemek pişirme alışkanlığının geri kazanılması, bu sürecin kilit noktası. Çünkü evde yapılan yemeklerde katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve renklendiriciler bulunmuyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
