İngilizler Neden Kasım Ayında Bahçelerine Deterjan Döker?

İngilizler Neden Kasım Ayında Bahçelerine Deterjan Döker?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 12:02

Kasım ayı İngiltere’de yalnızca soğukların değil, şiddetli yağışların da habercisi. Yağmur mevsimiyle birlikte ülke genelinde su baskınları ve tıkanan giderler sık sık gündeme geliyor. Uzmanlar ise her yıl bu dönemde bahçenize deterjan dökün diye uyarı yapıyor. İlk anda kulağa tuhaf gelse de bu yöntem, İngilizlerin en etkili ev çözümlerinden biri haline geldi. 

İşte o tavsiyenin ardındaki neden...

Kaynak

Kasım ayının gelişiyle İngiltere Meteoroloji Kurumu, yoğun yağış uyarısı yaparken ev sahiplerine de bir hatırlatma gönderdi.

Şiddetli yağmurlar, dış drenaj sistemlerini hızla tıkayabiliyor. Bahçelerde biriken yapraklar, dallar ve mutfaktan gelen yağ kalıntıları boruların içini adeta çamur gibi kaplıyor.

Maintracts adlı bakım şirketi, sıcak suyla karıştırılmış bulaşık deterjanı yöntemini öneriyor. Bu karışım, borularda biriken yağ tabakasını eritiyor ve tıkanıklığın önüne geçiyor. Ancak uzmanlar, yöntemin yalnızca mutfak lavabosuna bağlı dış drenajlarda işe yaradığını vurguluyor. Sadece yağmur suyunu taşıyan borulara deterjan dökmek, doğaya zarar verebiliyor.

İngiltere’de çevre bilinci yüksek olduğu için kullanılan her ürünün doğaya etkisi büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, kimyasal içerikli bulaşık deterjanlarının doğrudan yağmur suyu kanallarına dökülmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü kanallar göllere, akarsulara ve yer altı sularına karışabiliyor; bu da su canlıları için tehlike yaratıyor.

Maintracts firmasına göre deterjan yöntemi yalnızca mutfak lavabosuna bağlı dış drenajlarda uygulanmalı. Yağmur suyu hattına karışması, ekosisteme zarar verebilir. Bu nedenle tavsiye edilen çözüm, bitkisel bazlı ve çevre dostu ürünler kullanmak

İngiltere’de deterjan, yaz aylarında bahçeleri istila eden eşek arılarına karşı da işe yarıyor.

Havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan arılar, bahçelerdeki en büyük rahatsızlık kaynaklarından biri haline geliyor. Uzmanlara göre deterjan, kimyasal spreylerin aksine çevreye zarar vermeden etkili çözüm sunuyor.

Deterjan, arıların solunum sistemini kaplayarak nefes almalarını engelliyor ve kısa sürede etkisiz hale getiriyor. Ancak uzmanlar yine de arılara zarar vermekten kaçınılması gerektiğini, sadece aşırı istilalar için kullanılabilecek bir yöntem olduğunu vurguluyor. Çünkü arılar, tıpkı kelebekler ve arılar gibi doğanın dengesinde önemli bir rol oynuyor.

