İngilizler Neden Kasım Ayında Bahçelerine Deterjan Döker?

Uzmanlar, kimyasal içerikli bulaşık deterjanlarının doğrudan yağmur suyu kanallarına dökülmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü kanallar göllere, akarsulara ve yer altı sularına karışabiliyor; bu da su canlıları için tehlike yaratıyor.

Maintracts firmasına göre deterjan yöntemi yalnızca mutfak lavabosuna bağlı dış drenajlarda uygulanmalı. Yağmur suyu hattına karışması, ekosisteme zarar verebilir. Bu nedenle tavsiye edilen çözüm, bitkisel bazlı ve çevre dostu ürünler kullanmak