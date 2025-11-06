İngilizler Neden Kasım Ayında Bahçelerine Deterjan Döker?
Kasım ayı İngiltere’de yalnızca soğukların değil, şiddetli yağışların da habercisi. Yağmur mevsimiyle birlikte ülke genelinde su baskınları ve tıkanan giderler sık sık gündeme geliyor. Uzmanlar ise her yıl bu dönemde bahçenize deterjan dökün diye uyarı yapıyor. İlk anda kulağa tuhaf gelse de bu yöntem, İngilizlerin en etkili ev çözümlerinden biri haline geldi.
İşte o tavsiyenin ardındaki neden...
Kasım ayının gelişiyle İngiltere Meteoroloji Kurumu, yoğun yağış uyarısı yaparken ev sahiplerine de bir hatırlatma gönderdi.
İngiltere’de çevre bilinci yüksek olduğu için kullanılan her ürünün doğaya etkisi büyük önem taşıyor.
İngiltere’de deterjan, yaz aylarında bahçeleri istila eden eşek arılarına karşı da işe yarıyor.
