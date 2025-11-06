7 Kasım Cuma Hava Durumu: Uzman İsimden İstanbul'a Kar Yağışı Müjdesi: Hazır Olun Kar Geliyor!
Uzmanlardan ve Meteoroloji'den gelen son veriler, rekor sıcaklıklarla geçen sonbaharın ardından pastırma yazının da sonuna gelindiğini gösteriyor. Barajları sevindirecek, hava sıcaklıklarını ise hızla düşürecek büyük bir soğuk hava dalgası bekleniyor. İstanbul, Trakya ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere, yılın ilk kar yağışı açıklama geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar düşerken, barajlardaki kritik seviyeler için beklenen kritik kış senaryosu başlıyor! Peki İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Kar yağışı ne zaman olacak? gibi soruların yanıtları burada. İşte Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’in kar yağışı tarihi hakkındaki açıklamaları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pastırma sıcakları bitiyor, yakında soğuk havalar etkisini hissetirecek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“İstanbul’da en az bir ya da iki kez kar yağını göreceğiz”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın