7 Kasım Cuma Hava Durumu: Uzman İsimden İstanbul'a Kar Yağışı Müjdesi: Hazır Olun Kar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Nevşehir, Niğde ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği, kışın sert mi yoksa ılıman mı geçeceği merak konusu. Mevsim dengelerinin giderek değiştiği bu dönemde, Türkiye’yi bekleyen hava koşullarını İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir açıkladı.

Dr. Güven Özdemir’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar tüm yurt genelinde etkin bir yağış gözükmüyor. Yüksek basıncın etkisi hakim. Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara Bölgesi ve diğer bölgelerde yüksek basınç alanlarının gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından ve yoğuşmadan dolayı da sis görülebiliyor. Geçen yıla göre hava sıcakları çok farklılık göstermeye başlıyor. Birkaç gündür halk arasındaki adıyla ‘pastırma sıcakları’ devam ediyor ama önümüzdeki günlerden itibaren bu yavaş yavaş yerini soğuk günlere kendini terk edecek.”