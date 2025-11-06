onedio
7 Kasım Cuma Hava Durumu: Uzman İsimden İstanbul'a Kar Yağışı Müjdesi: Hazır Olun Kar Geliyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2025 - 18:56 Son Güncelleme: 06.11.2025 - 19:12

Uzmanlardan ve Meteoroloji'den gelen son veriler, rekor sıcaklıklarla geçen sonbaharın ardından pastırma yazının da sonuna gelindiğini gösteriyor. Barajları sevindirecek, hava sıcaklıklarını ise hızla düşürecek büyük bir soğuk hava dalgası bekleniyor. İstanbul, Trakya ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere, yılın ilk kar yağışı açıklama geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar düşerken, barajlardaki kritik seviyeler için beklenen kritik kış senaryosu başlıyor! Peki İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Kar yağışı ne zaman olacak? gibi soruların yanıtları burada. İşte Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’in kar yağışı tarihi hakkındaki açıklamaları…

Pastırma sıcakları bitiyor, yakında soğuk havalar etkisini hissetirecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Nevşehir, Niğde ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği, kışın sert mi yoksa ılıman mı geçeceği merak konusu. Mevsim dengelerinin giderek değiştiği bu dönemde, Türkiye’yi bekleyen hava koşullarını İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir açıkladı.

Dr. Güven Özdemir’in açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

'Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar tüm yurt genelinde etkin bir yağış gözükmüyor. Yüksek basıncın etkisi hakim. Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara Bölgesi ve diğer bölgelerde yüksek basınç alanlarının gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından ve yoğuşmadan dolayı da sis görülebiliyor. Geçen yıla göre hava sıcakları çok farklılık göstermeye başlıyor. Birkaç gündür halk arasındaki adıyla ‘pastırma sıcakları’ devam ediyor ama önümüzdeki günlerden itibaren bu yavaş yavaş yerini soğuk günlere kendini terk edecek.”

“İstanbul’da en az bir ya da iki kez kar yağını göreceğiz”

“Aralık ayıyla birlikte kışa giriyoruz. Kış mevsiminin geçen yıllara göre biraz daha yağışlı ve soğuk geçeceğini ümit ediyoruz” diyen Dr. Özdemir, tahminlerini şöyle sürdürdü:

“Çok eski yıllara göre o kadar kuvvetli ve sert bir kış yaşamayacağız. Ancak 8-10 yıl geriye dönersek kış şartları bu yıl biraz daha ağır olacak. Sert ve yağışlı geçmesini bekliyoruz. Tabii rakımı yüksek olan yerlerde kar yağışı daha etkili olacak. Metropollerde ısı adalarının oluşması ve binaların çok yüksek olması, kar yağışını biraz zayıflatıyor. Ancak bu kış mevsimi içerisinde en az bir-iki defa İstanbul’da kar yağışını göreceğiz.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
