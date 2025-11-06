onedio
Eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın'dan Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Skandal Paylaşım

Ali Can YAYCILI
06.11.2025 - 18:33 Son Güncelleme: 06.11.2025 - 19:11

Kocaeli Müftülüğü’nün, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı olan 10 Kasım Pazartesi günü, Kocaeli genelindeki tüm camilerde Atatürk ve şehitler için mevlüt okutacağını açıklamasının ardından eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından skandal açıklamalara imza attı.

Mehmet Boynukalın, Kocaeli Müftülüğü’nün kararına skandal sözlerle cevap verdi.

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.30’da Kocaeli’nde bulunan bütün camilerde Atatürk, şehit ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan resmi yazı ile ilçe müftülüklerine talimat gönderilirken eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından skandal ifadeler kullandı.

Boynukalın, yaptığı paylaşımda “Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir. Bu konuda bütün İslam alimleri ittifak etmiştir” ifadelerini kullanarak Kocaeli Müftülüğü’nün Atatürk ve ebediyete uğurlanan şehitler için hazırladığı manevi anma programını hedef aldı.

İşte o paylaşım:

Ali Can YAYCILI
