Eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın'dan Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Skandal Paylaşım
Kocaeli Müftülüğü’nün, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı olan 10 Kasım Pazartesi günü, Kocaeli genelindeki tüm camilerde Atatürk ve şehitler için mevlüt okutacağını açıklamasının ardından eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından skandal açıklamalara imza attı.
Mehmet Boynukalın, Kocaeli Müftülüğü’nün kararına skandal sözlerle cevap verdi.
İşte o paylaşım:
