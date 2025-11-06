onedio
Kocaeli Müftülüğü'nden Dikkat Çeken 10 Kasım Kararı

Kocaeli Müftülüğü'nden Dikkat Çeken 10 Kasım Kararı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2025 - 13:50

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı her 10 Kasım'da olduğu gibi bu sene de farklı kurumlar tarafından anılacak. Ulu Önder'in 87. ölüm yıldönümü yaklaşırken Kocaeli Müftülüğü de önemli bir karara imza attı. Müftülük 10 Kasım 2025 saat 12.30’da il genelindeki camilerde Atatürk, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun talimatı şöyle;

Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun talimatı şöyle;

“10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da tüm camilerimizde Mevlid-i Şerif okutulması hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim.” Bu karar doğrultusunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna can veren şehitler ve ebediyete uğurlanan gaziler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve dualar okunacak.

Karar ulusal basında da ilgi çekti.

Karar ulusal basında da ilgi çekti.

10 Kasım’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna duyulan minnetin manevi atmosferde dile getirileceği bu program, il genelindeki camilerde aynı anda başlayacak. Kocaeli genelinde okunacak Mevlid-i Şeriflerle birlikte, Atatürk ve silah arkadaşları dualarla anılacak.

Oğuzhan Kaya
