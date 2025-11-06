Kocaeli Müftülüğü'nden Dikkat Çeken 10 Kasım Kararı
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı her 10 Kasım'da olduğu gibi bu sene de farklı kurumlar tarafından anılacak. Ulu Önder'in 87. ölüm yıldönümü yaklaşırken Kocaeli Müftülüğü de önemli bir karara imza attı. Müftülük 10 Kasım 2025 saat 12.30’da il genelindeki camilerde Atatürk, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.
Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun talimatı şöyle;
Karar ulusal basında da ilgi çekti.
