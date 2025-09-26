onedio
Atatürk'ün Son 12 Gününün Nöbet Defteri Ortaya Çıktı: 10 Kasım 1938'de Sadece 7 Harfli Bir Not Yazıldı…

Atatürk’ün Son 12 Gününün Nöbet Defteri Ortaya Çıktı: 10 Kasım 1938'de Sadece 7 Harfli Bir Not Yazıldı…

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.09.2025 - 23:24

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından önceki son 12 günün nöbet defteri ortaya çıktı. Atatürk’ün yaveri Cevdet Tolgay’ın, Paşa’nın son günlerini not aldığı Nöbet Defteri’nin son sayfası tarif edilemeyecek hüzne sürükledi. 10 Kasım 1938’de deftere sadece 7 harfli bir not yazıldı: “Atatürk…”

Mustafa Kemal Atatürk'ün son 12 günü not defterine yazıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün son 12 günü not defterine yazıldı.
Atatürk'ün yaveri Cevdet Tolgay'ın Paşa'nın son günlerinde tuttuğu not defteri X'te '@TurkunInkilabi' sayfası tarafından paylaşıldı. 30 Ekim 1938-10 Kasım 1938 tarihleri arasında tutulan not defteri Atatürk’ün son 12 gün neler yaşadıklarını gözler önüne serdi. Bazı tarihlere “Boş…” notu yazıldı. Bu Atatürk’ün sağlık durumunun en ağır olduğu ve neredeyse hiç hareket etmediği anlamına geldiği belirtildi. 5 Kasım’dan itibaren ise Atatürk’ün durumunun daha kötüye gittiği not defterinden tahmin ediliyor. 

10 Kasım 1938’de ise deftere sadece 7 harfli bir not düşüldü: “Atatürk…”

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği o kadar ağır gelmiş olacak ki Tolgay'ın bu notu yazamadığı görüldü. Paylaşılan not defteri sosyal medya kullanıcılarının gözünü doldurdu.

O yorumlardan bazıları şöyle oldu...

O yorumlardan bazıları şöyle oldu...
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
