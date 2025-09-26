Atatürk’ün Son 12 Gününün Nöbet Defteri Ortaya Çıktı: 10 Kasım 1938'de Sadece 7 Harfli Bir Not Yazıldı…

Atatürk'ün yaveri Cevdet Tolgay'ın Paşa'nın son günlerinde tuttuğu not defteri X'te '@TurkunInkilabi' sayfası tarafından paylaşıldı. 30 Ekim 1938-10 Kasım 1938 tarihleri arasında tutulan not defteri Atatürk’ün son 12 gün neler yaşadıklarını gözler önüne serdi. Bazı tarihlere “Boş…” notu yazıldı. Bu Atatürk’ün sağlık durumunun en ağır olduğu ve neredeyse hiç hareket etmediği anlamına geldiği belirtildi. 5 Kasım’dan itibaren ise Atatürk’ün durumunun daha kötüye gittiği not defterinden tahmin ediliyor.

10 Kasım 1938’de ise deftere sadece 7 harfli bir not düşüldü: “Atatürk…”

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği o kadar ağır gelmiş olacak ki Tolgay'ın bu notu yazamadığı görüldü. Paylaşılan not defteri sosyal medya kullanıcılarının gözünü doldurdu.