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Tarih 10 Kasım 2003: Filenin Sultanları'nın Asla Unutulmayacak Molasının Hikayesi

etiket Tarih 10 Kasım 2003: Filenin Sultanları'nın Asla Unutulmayacak Molasının Hikayesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.08.2024 - 20:51

Türkiye'nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Olimpiyatlar'da hepimize büyük bir heyecan yaşattı. İtalya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, mağlubiyetlerine rağmen takdirimizi topladı. Tabii Filenin Sultanları, geçmişte de çok büyük başarıların altına imzasını atmıştı.

2003 yılında Japonya'da oynanan Dünya Kupası maçıyla akıllarımıza kazınan Filenin Sultanları, bu maçta hiçbir zaman unutulmayacak bir mola almıştı.

Tarihler, 10 Kasım 2003'ü gösteriyordu...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2003 yılında büyük bir çıkış yakalayarak inanılmaz başarıların altına imza atmıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2003 yılında büyük bir çıkış yakalayarak inanılmaz başarıların altına imza atmıştı.

O dönem ülkemizde düzenlenmekte olan Avrupa Şampiyonası'nda defalarca kez kupa kazanan Rusya'yı bile aynı grup içerisinde mağlup ediyorlardı. Kızlar yarı finalde Hollanda'yı mağlup etmiş ve finale adını yazdırmıştı.

2003 yılı A Milli Kadın Voleybol takımımızın tarihte ilk kez finale kaldığı yıl oldu. Filenin Sultanları finalde Polonya ile karşı karşıya gelmiş ve maalesef maçtan mağlup ayrılmışlardı. Fakat yaşattıkları bu gurur bile herkese yetmişti. Aynı şekilde 2003 yılında ilk kez Dünya Kupası'nda yer almıştı.

Dünya Kupası'nda sahada oldukları gün, hepimiz için önemli bir gündü. Filenin Sultanları 10 Kasım 2003'te Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası maçında İtalya ile karşı karşıyaydı.

Dünya Kupası'nda sahada oldukları gün, hepimiz için önemli bir gündü. Filenin Sultanları 10 Kasım 2003'te Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası maçında İtalya ile karşı karşıyaydı.

Milli Takımımız, maç için gerekli olmayan ve herkesin kondisyonunun iyi olduğu bir anda mola istedi. O dönem A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın baş antrenörü olan Reşat Yazıcıoğulları'nın mola isteği anons edildi.

Tüm takım bir araya toplandı ve saat 9'u beş geçe, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde saygı duruşunda bulunuldu!

Aradan yıllar geçtikten sonra o maçta ter döken Filenin Sultanları, bunun maçtan bir gece önce antrenörleri Reşat Yazıcıoğlu tarafından kendilerine söylendiğini ve planladıklarını anlattı.

Aradan yıllar geçtikten sonra o maçta ter döken Filenin Sultanları, bunun maçtan bir gece önce antrenörleri Reşat Yazıcıoğlu tarafından kendilerine söylendiğini ve planladıklarını anlattı.

Pelin Emniyetli, Gülden Kuzubaşıoğlu, Neslihan Güler, Özlem Özçelik, Seda Aslanyürek gibi başarılı voleybolcularımızın bu hareketi herkesi şaşkına çevirmişti.  Bu hareketi neden yaptıklarını öğrenen herkes Filenin Sultanları'nı takdir etmekten geri durmadı.

Tüm dünyanın önünde aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnetimizi, saygımızı ve sevgimizi göstermiş olmamız, Filenin Sultanları'nı da son derece gururla doldurdu.

Tüm dünyanın önünde aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnetimizi, saygımızı ve sevgimizi göstermiş olmamız, Filenin Sultanları'nı da son derece gururla doldurdu.

Hem A Milli Kadın Voleybol Takımımız açısından, hem de Türk voleybol tarihi açısından unutulmaz ve tüyleri diken diken bir andı. 10 Kasım 2003, saat 9'u 5 geçe alınan bu mola, hiçbir zaman unutulmayacak ve her zaman izleyenlerin gözlerini dolduracak anılar arasına adını altın harflerle yazdırdı.

Filenin Sultanları'nın hiçbir zaman unutulmayacak molasını ve o güne ait anıları izlemek isteyenler için:

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