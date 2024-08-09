Tarih 10 Kasım 2003: Filenin Sultanları'nın Asla Unutulmayacak Molasının Hikayesi
Tarih 10 Kasım 2003: Filenin Sultanları'nın Asla Unutulmayacak Molasının Hikayesi
Türkiye'nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Olimpiyatlar'da hepimize büyük bir heyecan yaşattı. İtalya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, mağlubiyetlerine rağmen takdirimizi topladı. Tabii Filenin Sultanları, geçmişte de çok büyük başarıların altına imzasını atmıştı.
2003 yılında Japonya'da oynanan Dünya Kupası maçıyla akıllarımıza kazınan Filenin Sultanları, bu maçta hiçbir zaman unutulmayacak bir mola almıştı.
Tarihler, 10 Kasım 2003'ü gösteriyordu...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2003 yılında büyük bir çıkış yakalayarak inanılmaz başarıların altına imza atmıştı.
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Dünya Kupası'nda sahada oldukları gün, hepimiz için önemli bir gündü. Filenin Sultanları 10 Kasım 2003'te Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası maçında İtalya ile karşı karşıyaydı.
Aradan yıllar geçtikten sonra o maçta ter döken Filenin Sultanları, bunun maçtan bir gece önce antrenörleri Reşat Yazıcıoğlu tarafından kendilerine söylendiğini ve planladıklarını anlattı.
Tüm dünyanın önünde aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnetimizi, saygımızı ve sevgimizi göstermiş olmamız, Filenin Sultanları'nı da son derece gururla doldurdu.
Filenin Sultanları'nın hiçbir zaman unutulmayacak molasını ve o güne ait anıları izlemek isteyenler için:
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