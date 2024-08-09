Tarih 10 Kasım 2003: Filenin Sultanları'nın Asla Unutulmayacak Molasının Hikayesi

Milli Takımımız, maç için gerekli olmayan ve herkesin kondisyonunun iyi olduğu bir anda mola istedi. O dönem A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın baş antrenörü olan Reşat Yazıcıoğulları'nın mola isteği anons edildi.

Tüm takım bir araya toplandı ve saat 9'u beş geçe, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde saygı duruşunda bulunuldu!