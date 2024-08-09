Gözlerinin Dolduğu Anlar Ortaya Çıktı! Daniele Santarelli Maç Sonundaki Röportajda Sözlerine Devam Edememiş
Gözlerinin Dolduğu Anlar Ortaya Çıktı! Daniele Santarelli Maç Sonundaki Röportajda Sözlerine Devam Edememiş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filenin Sultanları, Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile kozlarını paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ay-yıldızlılar, tarihi maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
Mücadelenin ardından sporcularımız ve teknik ekibimiz büyük bir üzüntü yaşamıştı.
TRT SPOR'dan Enes Yalnız, İtalyan başantrenörün gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etmişti.
Yalnız, bugün Santarelli ile yaptığı röportajı paylaştı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşıma gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın