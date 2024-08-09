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Gözlerinin Dolduğu Anlar Ortaya Çıktı! Daniele Santarelli Maç Sonundaki Röportajda Sözlerine Devam Edememiş

Gözlerinin Dolduğu Anlar Ortaya Çıktı! Daniele Santarelli Maç Sonundaki Röportajda Sözlerine Devam Edememiş

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 16:58

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki İtalya yenilgisinin ardından TRT SPOR muhabiri Enes Yalnız'a verdiği röportajda oldukça duygusal anlar yaşamış.

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Filenin Sultanları, Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile kozlarını paylaşmıştı.

Filenin Sultanları, Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile kozlarını paylaşmıştı.
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Ay-yıldızlılar, tarihi maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Ay-yıldızlılar, tarihi maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
cdnuploads.aa.com.tr

Mücadelenin ardından sporcularımız ve teknik ekibimiz büyük bir üzüntü yaşamıştı.

Mücadelenin ardından sporcularımız ve teknik ekibimiz büyük bir üzüntü yaşamıştı.
cdnuploads.aa.com.tr

TRT SPOR'dan Enes Yalnız, İtalyan başantrenörün gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etmişti.

TRT SPOR'dan Enes Yalnız, İtalyan başantrenörün gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etmişti.
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Yalnız, bugün Santarelli ile yaptığı röportajı paylaştı 👇

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