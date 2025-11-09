onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TC Kimlik Numarası 0 ile Bitenler: TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor

TC Kimlik Numarası 0 ile Bitenler: TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor

TOKİ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.11.2025 - 11:51

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından tüm Türkiye genelinde yapılacak 500 bin toplu konut dar gelirli vatandaşları heyecanlandırdı. 5 bin lira başvuru ücretini yatırdıktan sonra başvurularını yapabilecek vatandaşların beklediği gün geldi. 500 bin konut projesine başvurular yarın (10 Kasım) başlayacak. E-Devlet üzerinden yarın ilk olarak TC kimlik numarasının sonu 0 ile bitenler TOKİ konutlarına başvuru yapabilecek. Banka şubelerinden yapılan başvurularda ise kimlik numarası kısıtlaması uygulanmayacak.

İşte TOKİ 500 ucuz ev için yapılacak başvurularla ilgili tüm bilinmesi gerekenler… 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ev hayali kuran ancak bankaların yüksek faizleri nedeniyle hayallerine kovuşamayan dar gelirli vatandaşlar TOKİ’nin 500 bin konut haberi ile sevinmişti.

Ev hayali kuran ancak bankaların yüksek faizleri nedeniyle hayallerine kovuşamayan dar gelirli vatandaşlar TOKİ’nin 500 bin konut haberi ile sevinmişti.

İstanbul için hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olanlar ve üzerlerinde tapuda ev olmayan kimseler 500 bin konut projesine başvuru yapabilecek.

Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.

Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak. 

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.

TC kimlik numarasının sonu 0 olanlar için başvurular yarın başlayacak.

TC kimlik numarasının sonu 0 olanlar için başvurular yarın başlayacak.

Yoğunluk oluşmaması için e-Devlet üzerinden başvurular takvime göre alınacak: 10 Kasım’da T.C. kimlik numarası “0” ile bitenler, 11 Kasım’da “2” ile bitenler, 12 Kasım’da “4”, 13 Kasım’da “6” ve 14 Kasım’da “8” ile bitenler başvuruda bulunabilecek. 15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlar kimlik numarası sınırlaması olmadan başvurabilecek. 

Banka şubelerinden yapılan başvurularda ise kimlik numarası kısıtlaması uygulanmayacak.

Başvuru ücreti kaç lira, kurada çıkmayanlar yatırdıkları ücreti geri alabilecek mi?

Başvuru ücreti kaç lira, kurada çıkmayanlar yatırdıkları ücreti geri alabilecek mi?

TOKİ 500 bin konut projesi için başvuru bedeli 5 bin lira olarak belirlendi. 5 bin lira başvuru ücretini yatıranlar sonrasında kurada çıkmaması halinde başvuru ücretlerini geri alabilecek.

Başvurular, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın