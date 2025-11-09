TC Kimlik Numarası 0 ile Bitenler: TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından tüm Türkiye genelinde yapılacak 500 bin toplu konut dar gelirli vatandaşları heyecanlandırdı. 5 bin lira başvuru ücretini yatırdıktan sonra başvurularını yapabilecek vatandaşların beklediği gün geldi. 500 bin konut projesine başvurular yarın (10 Kasım) başlayacak. E-Devlet üzerinden yarın ilk olarak TC kimlik numarasının sonu 0 ile bitenler TOKİ konutlarına başvuru yapabilecek. Banka şubelerinden yapılan başvurularda ise kimlik numarası kısıtlaması uygulanmayacak.
İşte TOKİ 500 ucuz ev için yapılacak başvurularla ilgili tüm bilinmesi gerekenler… 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ev hayali kuran ancak bankaların yüksek faizleri nedeniyle hayallerine kovuşamayan dar gelirli vatandaşlar TOKİ’nin 500 bin konut haberi ile sevinmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TC kimlik numarasının sonu 0 olanlar için başvurular yarın başlayacak.
Başvuru ücreti kaç lira, kurada çıkmayanlar yatırdıkları ücreti geri alabilecek mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın