TOKİ 81 İl 500 Bin Konut Projesinde İlçelerin Dağılımı Belli Oldu: 500 Bin Konut İstanbul'da Nereye Yapılacak?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 12:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen '81 il 500 bin sosyal konut' projesi vatandaşların yoğun ilgisini çekti. 

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, 81 ilimizde 500 bin konut inşa edileceği açıklandı. Vatandaşlar 500 bin sosyal konutun inşa edileceği illeri ve ilçeleri araştırırken konutların hangi ilçelerde inşa edileceği açıklandı. 

İşte 500 bin sosyal konutun İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde inşa edileceği ilçeler!

TOKİ 81 il 500 bin sosyal konut projesine başvurular yakında başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla başlatılan süreç, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. 500 bin sosyal konut ile depreme ve afetlere dirençli, güvenli, modern konutlar inşa edilecek ve uygun fiyatlarla yeni sahiplerine kavuşacak.  Proje kapsamında şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelli vatandaşlar, emekli vatandaşlar, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile gençler ayrı bir kontenjana sahip olacak. 

Başvurular, 10 Kasım'da başlayacak ve 19 Aralık'a kadar başvurular alınacak. 500 bin sosyal konuta başvurular, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. 

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

TOKİ 500 bin konut hangi ilçelerde inşa edilecek?

81 ilde 500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu. En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. 

500 bin konut İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak?

İstanbul, en fazla konutun inşa edileceği şehir olarak açıklandı. İstanbul'daki 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek. İstanbul'da tüm ilçeler 'merkez' ilçe olarak kabul edildi. Yani, İstanbul'un her ilçesine 100 bin konut dağılımı yapılacak.

Ankara 500 Bin Sosyal Konut Hangi İlçelere İnşa Edilecek?

Ankara'da 30 bin 823 konut inşa edilecek. Ankara'da inşa edlecek konutların ilçeleri ise şu şekilde: Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar.

İzmir 500 Bin Sosyal Konut Hangi İlçelere İnşa Edilecek?

İzmir'de ise 21 bin 20 konut yapılacak. İlçeler ise şu şekilde: Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk.

Bursa'da 17 bin 225 sosyal konutun inşa edileceği ilçeler: Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir.

Konya'da 15 bin konutun inşa edileceği ilçeler: Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak

