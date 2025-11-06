TOKİ 81 İl 500 Bin Konut Projesinde İlçelerin Dağılımı Belli Oldu: 500 Bin Konut İstanbul'da Nereye Yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla başlatılan süreç, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. 500 bin sosyal konut ile depreme ve afetlere dirençli, güvenli, modern konutlar inşa edilecek ve uygun fiyatlarla yeni sahiplerine kavuşacak. Proje kapsamında şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelli vatandaşlar, emekli vatandaşlar, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile gençler ayrı bir kontenjana sahip olacak.

Başvurular, 10 Kasım'da başlayacak ve 19 Aralık'a kadar başvurular alınacak. 500 bin sosyal konuta başvurular, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.