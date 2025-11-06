TOKİ 500 Bin Konut Başvurusunda TC Kimlik Numarası Detayı! 500 Bin Konut Başvurusu Nasıl Yapılır?

Milyonlarca vatandaşın dikkatini çeken TOKİ 500 bin sosyal konuta başvurular, yakında başlayacak. TOKİ, başvurulara dair merak edilenleri yanıtlamaya devam ediyor. Son olarak TOKİ 500 bin konutun hangi ilçelerde inşa edileceği açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere konutların inşa edileceği ilçeler belli oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yaptığı paylaşımda başvuruların TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağını belirtti. 10 Kasım'da başlayacak olan başvurularda, vatandaşlar TC kimlik numaralarının son rakamına göre başvuru yapabilecek.