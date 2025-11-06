onedio
TOKİ 500 Bin Konut Başvurusunda TC Kimlik Numarası Detayı! 500 Bin Konut Başvurusu Nasıl Yapılır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 13:01

TOKİ'nin detaylarını duyurduğu 81 il 500 bin konut projesine başvurular yakında başlayacak. 500 bin konuta dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılırken başvuruların nasıl yapılacağı da belli oldu. TOKİ'den yapılan son açıklamaya göre 500 bin sosyal konut başvuruları, ilk 5 gün TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konuta ilk 5 gün kimler, nasıl bir sırayla başvuru yapacak?

TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl, nereden yapılır?

İşte bilinmesi gereken tüm detaylar!

TOKİ 500 bin konut başvuruları TC Kimlik numarasının son rakamına göre alınacak.

Milyonlarca vatandaşın dikkatini çeken TOKİ 500 bin sosyal konuta başvurular, yakında başlayacak. TOKİ, başvurulara dair merak edilenleri yanıtlamaya devam ediyor. Son olarak TOKİ 500 bin konutun hangi ilçelerde inşa edileceği açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere konutların inşa edileceği ilçeler belli oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yaptığı paylaşımda başvuruların TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağını belirtti. 10 Kasım'da başlayacak olan başvurularda, vatandaşlar TC kimlik numaralarının son rakamına göre başvuru yapabilecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut TC kimlik numarasına göre başvuru günleri;

81 il 500 bin konut başvuruları, ilk 5 gün TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak:

  • 10 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar,

  • 11 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar,

  • 12 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlar,

  • 13 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlar,

  • 14 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar başvuru yapabilecek.

TOKİ'nin ilgili paylaşımı ise aşağıdaki gibidir;

twitter.com

TOKİ 500 Bin Konut Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek konutlar için başvurular, aşağıdaki kanallar üzerinden yapılacak:

TOKİ 500 Bin Konut Başvuru Tarihleri

500 bin konut için başvuru tarihleri: 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasındadır. e-Devlet başvuruları ise 18.12.2025 tarihinde sona erecek.

TOKİ 500 Bin Konut Başvuru Şartları

  • 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. -Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

  • Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

  • Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

  • Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
