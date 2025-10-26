onedio
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Detayları: Konutlar Nerede Yapılacak, Başvuru Şartları Neler?

Dilara Bağcı Peker
26.10.2025 - 23:03

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı '81 ilde 500 bin sosyal konut' projesini duyurdu. Yeni TOKİ projesiyle 2 milyondan fazla kişinin ev sahibi olması planlanıyor. Bu proje kapsamında ayrıca İstanbul'da kiralık sosyal konut uygulaması da başlatılacak. Peki TOKİ 500 bin konut hangi illerde inşa edilecek, başvuru şartları neler?

İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesi detayları...

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '500 bin sosyal konut'un detaylarını açıkladı. 81 il 500 bin sosyal konut projesi, milyonların dikkatini çekti. Bu proje kapsamında 2 milyondan fazla kişinin konut sahibi olması planlanıyor. 500 bin sosyal konut ile sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlar inşa edilecek ve uygun fiyatlarla yeni sahiplerine kavuşacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya başta olmak üzere 81 ilimizde konutlar inşa edilecek. Proje kapsamında şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelli vatandaşlar, emekli vatandaşlar, 3 ve daha fazla çocuklu aileler, gençler ayrı bir kontenjana sahip olacak. 

İşte TOKİ 81 il 500 bin sosyal konut projesi detayları...

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Ödeme Planı

500 bin sosyal konut projesi ödeme planları İstanbul ve Anadolu illeri için aşağıdaki gibidir:

* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul Ödeme Planı aşağıdaki gibidir:

* İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade  imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

* İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

* İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ Sosyal Konut Peşinat Ne Kadar?

Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla sunulacak.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Hangi İllerde Yapılacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek. Dağılımı belli olan bazı iller şöyle:

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi İstanbul'da Nerede Yapılacak, Hangi İlçelerde?

500 bin sosyal konut projesinde en çok konut İstanbul’da inşa edilecek. 500 bin konutun 100 bini İstanbul’da yer alacak. İstanbul'da hangi ilçelerde inşa edileceği ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Ankara'da Nerede Yapılacak, Hangi İlçelerde?

500 bin sosyal konut projesinin Ankara'daki ilçeleri de ilerleyen günlerde belli olacak.

500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuru

500 bin sosyal konuta başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular, Kasım ayında başlayacak.

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi Ne Zaman Başlayacak?

TOKİ yeni projesine başvurular '10 Kasım-19 Aralık 2025' tarihlerinde yapılacak.

81 İlde 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuru Şartları

TOKİ 81 il 500 bin konut projesine başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.)

-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Kimler Başvurabilir?

TOKİ sosyal konutlara yukarıdaki şartları karşılayan kişiler başvuruda bulunabilir.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Kontenjan Dağılımı

  • Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: yüzde 5,

  • Engelli vatandaşlarımız: yüzde 5,

  • Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20,

  • 3 ve daha fazla çocuklu aileler: yüzde 10,

  • Gençler: yüzde 20

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Kura Çekimi Tarihi

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, TOKİ hak sahibi belirleme kuralarının çekimi '29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026' arasında yapılacak. 

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Ne Zaman Teslim Edilecek?

81 ilde 500 bin konut projesi kapsamında, konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilecek.

Dilara Bağcı Peker
