TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Detayları: Konutlar Nerede Yapılacak, Başvuru Şartları Neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '500 bin sosyal konut'un detaylarını açıkladı. 81 il 500 bin sosyal konut projesi, milyonların dikkatini çekti. Bu proje kapsamında 2 milyondan fazla kişinin konut sahibi olması planlanıyor. 500 bin sosyal konut ile sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlar inşa edilecek ve uygun fiyatlarla yeni sahiplerine kavuşacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya başta olmak üzere 81 ilimizde konutlar inşa edilecek. Proje kapsamında şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelli vatandaşlar, emekli vatandaşlar, 3 ve daha fazla çocuklu aileler, gençler ayrı bir kontenjana sahip olacak.

İşte TOKİ 81 il 500 bin sosyal konut projesi detayları...