TOKİ Adım Adım Anlattı: TOKİ 81 İl 500 Bin Sosyal Konut Başvurusu Nasıl Yapılır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 15:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı 500 bin sosyal konut projesi vatandaşların gündeminde. 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilimizde 500 bin konut inşa edilecek ve projeyle 2 milyondan fazla vatandaşımızın ev sahibi olması planlanıyor. 500 bin sosyal konut projesinin merak edilen detayları ise tek tek açıklanıyor.

TOKİ, 500 bin sosyal konut projesine nasıl başvuru yapılacağını adım adım anlattı.

Peki TOKİ 81 il 500 bin konuta nasıl başvuru yapılır, başvuru tarihleri ne zaman?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuru Nasıl Yapılır?

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilimizde 500 bin konut inşa edileceği açıklandı. Proje kapsamında en çok kontenjan da İstanbul ve Ankara'ya ayrıldı. Projede hangi ile ne kadar konut inşa edileceği de tek tek duyuruldu.

500 bin sosyal konut projesine nasıl başvuru yapılacağı ise merak ediliyor. TOKİ başvurulara dair yeni bir duyuruda bulundu. Buna göre;

TOKİ 81 İl 500 Bin Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman?

500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Başvurular 19 Aralık tarihine kadar alınacak.

  • Başvuru Tarihleri: 10.11.2025-19.12.2025

  • Başvuru Bedeli: 5.000 TL

