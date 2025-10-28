TOKİ Adım Adım Anlattı: TOKİ 81 İl 500 Bin Sosyal Konut Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı 500 bin sosyal konut projesi vatandaşların gündeminde. 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilimizde 500 bin konut inşa edilecek ve projeyle 2 milyondan fazla vatandaşımızın ev sahibi olması planlanıyor. 500 bin sosyal konut projesinin merak edilen detayları ise tek tek açıklanıyor.

TOKİ, 500 bin sosyal konut projesine nasıl başvuru yapılacağını adım adım anlattı.

Peki TOKİ 81 il 500 bin konuta nasıl başvuru yapılır, başvuru tarihleri ne zaman?