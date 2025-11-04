TOKİ 500 Bin Sosyal Konuta Dair Merak Edilenleri Yanıtlıyor: "Sorularla 500 Bin" Başladı

TOKİ’nin açıkladığı 500 bin konut projesi vatandaşların gündeminde. 81 ilimizde inşa edilecek 500 bin sosyal konuta başvurular, 10 Kasım’da başlayacak ve 19 Aralık’a kadar başvurular alınacak. TOKİ, vaşvuruların 5 bin lira karşılığında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

Başvurusu sonrasında kura çekimi ise 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında tamamlanacak. Kurada çıkmayan vatandaşlar, başvuru ücretlerini geri alabilecek. Konutların ise Mart 2027 itibarıyla teslim edilmesi bekleniyor.

TOKİ 500 bin sosyal konuta dair merak edilen pek çok soru bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı programlarda merak edilenleri yanıtlıyor. Son olarak TOKİ'nin resmi hesabından vatandaşların soruları yanıtlanmaya başlandı.