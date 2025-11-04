TOKİ 500 Bin Sosyal Konuta Dair Merak Edilenleri Yanıtlıyor: "Sorularla 500 Bin" Başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 81 ilimizde toplamda 500 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurdu. Vatandaşların ilgisini çeken projede başvuru zamanı ise yaklaştı. Bu süreçte 500 bin sosyal konuta dair merak edilen detaylar oluyor. TOKİ, sosyal medya hesabından 500 bin sosyal konuta dair detayları paylaşıyor.
İşte TOKİ'nin paylaştığı son güncellemeler...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci yakında başlıyor.
TOKİ 81 il 500 bin Sosyal Konut Projesinde Konut Tipi Seçimi Yapılır mı?
TOKİ 500 bin Sosyal Konuta Bir Hane Adına Birden Çok Başvuru Yapılır mı?
İşte TOKİ'nin resmi hesabından konuya dair yapılan paylaşım;
