TOKİ 500 Bin Sosyal Konuta Dair Merak Edilenleri Yanıtlıyor: "Sorularla 500 Bin" Başladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 14:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 81 ilimizde toplamda 500 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurdu. Vatandaşların ilgisini çeken projede başvuru zamanı ise yaklaştı. Bu süreçte 500 bin sosyal konuta dair merak edilen detaylar oluyor. TOKİ, sosyal medya hesabından 500 bin sosyal konuta dair detayları paylaşıyor. 

İşte TOKİ'nin paylaştığı son güncellemeler...

İçeriğin Devamı Aşağıda
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci yakında başlıyor.

TOKİ’nin açıkladığı 500 bin konut projesi vatandaşların gündeminde. 81 ilimizde inşa edilecek 500 bin sosyal konuta başvurular, 10 Kasım’da başlayacak ve 19 Aralık’a kadar başvurular alınacak. TOKİ, vaşvuruların 5 bin lira karşılığında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

Başvurusu sonrasında kura çekimi ise 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında tamamlanacak. Kurada çıkmayan vatandaşlar, başvuru ücretlerini geri alabilecek. Konutların ise Mart 2027 itibarıyla teslim edilmesi bekleniyor. 

TOKİ 500 bin sosyal konuta dair merak edilen pek çok soru bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı programlarda merak edilenleri yanıtlıyor. Son olarak TOKİ'nin resmi hesabından vatandaşların soruları yanıtlanmaya başlandı.

TOKİ 81 il 500 bin Sosyal Konut Projesinde Konut Tipi Seçimi Yapılır mı?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 1+1 ve 2+1 konutlar inşa edileceğini duyurdu. 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak. Konutlar, depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek. Ayrıca evlerde ısı, ses ve su yalıtımı olacak. Konutlarda aynı zamanda kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin de bulunuyor ve evlerde, mutfak seçeneği de bir arada ya da ayrı olarak yer alıyor. 

Peki vatandaşlar başvuru sırasında konut tipi seçecek mi?

Vatandaşlar, TOKİ 500 bin sosyal konuta başvuru sırasında konut tipi seçemeyecek. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde: 'Konut tipi (1+1, 2+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. Konut tipi, konut belirleme kurası ile belirlenir. '

TOKİ 500 bin Sosyal Konuta Bir Hane Adına Birden Çok Başvuru Yapılır mı?

Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de TOKİ 500 bin sosyal konuta eşlerin ayrı ayrı başvuru yapıp yapamayacağı oldu. Şansını artırmak isteyen evli kişiler, ayrı ayrı başvuru yapmayı planlıyordu. Ancak TOKİ'de yapılan açıklamaya göre bu mümkün olmayacak, eşlerin başvuruları tek bir başvuru olarak değerlendirilecek.

TOKİ 500 bin sosyal konuta bir haneden birden çok başvuru yapılamayacak. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:

'Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, sehven birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir. '

İşte TOKİ'nin resmi hesabından konuya dair yapılan paylaşım;

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
