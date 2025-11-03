Bakan Murat Kurum Açıkladı: TOKİ 500 Bin Konut Projesinde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir YouTube yayınında TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlar için yapacağı 500 bin konut projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum, 18-30 yaş arasında olan ve anne veya babasının üzerinde ev olan kişilerin projeye başvuru yapamayacağını söyledi. Bakan Kurum ayrıca İstanbul için 145 bin lira, Anadolu illeri için ise 127 bin lira olarak belirlenen azami gelirin net maaş üzerinden hesaplanacağını da sözlerine ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Murat Kurum, Ensonhaber’in YouTube kanalında “Son Durum” programına katılarak 500 bin sosyal konut projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tapuda üzerine kayıtlı arabası bulunan kişiler 500 bin konut projesine başvuru yapabilecek mi?
Başvuru için belirlenen maksimum hane geliri net maaş üzerinden mi brüt maaş üzerinden mi hesaplanacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın