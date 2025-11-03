onedio
article/comments
article/share
Bakan Murat Kurum Açıkladı: TOKİ 500 Bin Konut Projesinde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

TOKİ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.11.2025 - 22:23

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir YouTube yayınında TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlar için yapacağı 500 bin konut projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum, 18-30 yaş arasında olan ve anne veya babasının üzerinde ev olan kişilerin projeye başvuru yapamayacağını söyledi. Bakan Kurum ayrıca İstanbul için 145 bin lira, Anadolu illeri için ise 127 bin lira olarak belirlenen azami gelirin net maaş üzerinden hesaplanacağını da sözlerine ekledi.

Bakan Murat Kurum, Ensonhaber’in YouTube kanalında “Son Durum” programına katılarak 500 bin sosyal konut projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, 18-30 yaş arasında olan ve ailesinin üzerinde ev olan kişilerin projeye başvuru yapamayacağını söyledi. 

“30 yaşın üstündeki vatandaşlarımız artık anneleri ve babaları üzerinde gayrimenkul olsa da başvuru yapabiliyorlar.” diyen Murat Kurum, “18-30'u biz genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu kategoride anne ve babanın üzerinde kayıtlı ev olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü birden fazla evi olanlar var; çocuğuna belki miras bırakmamış ama imkanı var. Bunu öyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu gençlerimiz başvuru yapsalar da hak sahibi olamazlar.” ifadelerini kullandı.

Tapuda üzerine kayıtlı arabası bulunan kişiler 500 bin konut projesine başvuru yapabilecek mi?

Araba sahibi olmanın başvuruya engel olmadığını ifade eden Bakan Murat Kurum, “Biz gayrimenkulden bahsediyoruz. Yani projeden faydalanacak vatandaşlarımızın tapuda üzerlerine kayıtlı bir evi olmaması gerekiyor. Araba bir gayrimenkul değil. Dolayısıyla arabası olanlar başvurabilir. Gayrimenkul kısmında hisseli arsası olabilir. Vatandaşımızın hissesine düşen miktar, belediye rayiçlerine göre 1 milyon lirayı aşmaması gerekiyor.' dedi.

Başvuru için belirlenen maksimum hane geliri net maaş üzerinden mi brüt maaş üzerinden mi hesaplanacak?

TOKİ 500 bin konut projesine, İstanbul’da hane geliri 145 bin lirayı, Anadolu illeri için ise 127 lirayı geçenlerin başvuru yapamayacağı açıklanmıştı. 

Bakan Murat Kurum, “Bu aslında iki memur karı-koca çalışıyor onun maaşı. Bunlar eline geçen net maaş. Brüt değil. Net maaşları 145 bin lira olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecekler. Bunun üstündekiler başvuru yapamayacaklar.” dedi.

