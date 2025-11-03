Bakan Murat Kurum Açıkladı: TOKİ 500 Bin Konut Projesinde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Bakan Kurum, 18-30 yaş arasında olan ve ailesinin üzerinde ev olan kişilerin projeye başvuru yapamayacağını söyledi.

“30 yaşın üstündeki vatandaşlarımız artık anneleri ve babaları üzerinde gayrimenkul olsa da başvuru yapabiliyorlar.” diyen Murat Kurum, “18-30'u biz genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu kategoride anne ve babanın üzerinde kayıtlı ev olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü birden fazla evi olanlar var; çocuğuna belki miras bırakmamış ama imkanı var. Bunu öyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu gençlerimiz başvuru yapsalar da hak sahibi olamazlar.” ifadelerini kullandı.