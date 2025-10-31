Bakan Murat Kurum Açıkladı: TOKİ'nin 500 Bin Konut Projesindeki Evler Tanıtıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi'nde yapılacak evlere ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Örnek dairelerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?' ifadelerini kullandı.
İşte TOKİ'nin 500 Bin Konut Projesindeki evlerin görüntüleri:
Bakan Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi'nde yapılacak evlere ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
