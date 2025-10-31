onedio
Bakan Murat Kurum Açıkladı: TOKİ'nin 500 Bin Konut Projesindeki Evler Tanıtıldı

Ali Can YAYCILI
31.10.2025 - 12:22 Son Güncelleme: 31.10.2025 - 12:27

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi'nde yapılacak evlere ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Örnek dairelerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?' ifadelerini kullandı.

İşte TOKİ'nin 500 Bin Konut Projesindeki evlerin görüntüleri:

500 bin konutu kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi'nde çalışmalar başladı, detaylar vatandaşlarla peş peşe paylaşılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği proje ile Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmaları sağlanacak.

Proje kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak.

Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.

İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
