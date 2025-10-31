Bakan Murat Kurum Açıkladı: TOKİ'nin 500 Bin Konut Projesindeki Evler Tanıtıldı

500 bin konutu kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi'nde çalışmalar başladı, detaylar vatandaşlarla peş peşe paylaşılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği proje ile Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmaları sağlanacak.

Proje kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak.

Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.

İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.