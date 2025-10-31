onedio
Youtube Lisans Krizi Büyüyor: Disney Kanalları, YouTube TV’den Kaldırılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2025 - 11:37

Disney’in kanalları, Google’a ait ücretli televizyon platformu YouTube TV’de artık yayınlanmayacak. Taraflar, lisans anlaşması için yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu.

Disney ile Youtube arasındaki lisans krizi kanalların kapatılması boyutuna geldi.

Disney'in kanalları, Google'ın ücretli TV platformu YouTube TV'de yayın yapamayacak. Şirketler, perşembe günü geç saatlerde yaptıkları ayrı açıklamalarda, lisans anlaşması için yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu.

ABD’nin en büyük ücretli TV platformlarından biri olan YouTube TV, Disney ile yürüttüğü lisans yenileme görüşmelerinden sonuç alamadı.

Reuters’ın aktardığına göre; Disney’in sahip olduğu ESPN, ABC, FX, National Geographic, Disney Channel ve ABC News Live gibi kanallar, sözleşmenin süresi dolmadan platformdan kaldırıldı.

YouTube TV, resmi açıklamasını perşembe gecesi 23.16’da sosyal medya platformu X üzerinden yaptı. Şirket, “Disney ile olan sözleşmemizin yenilenme zamanı geldi. Ancak üyelerimizi dezavantajlı duruma düşürecek ve Disney’in TV ürünlerine avantaj sağlayacak koşulları kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

YouTube TV’nin 10 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Platform, Disney’in teklif ettiği şartların aboneler için fiyat artışına neden olacağını ve Disney’in kendi canlı yayın servisi Hulu + Live TV’ye avantaj sağlayacağını savundu.

Bir açıklama da Disney’den geldi!

Disney ise Google’ı “piyasa hakimiyetini kullanarak rekabeti ortadan kaldırmakla” suçladı. Disney sözcüsü yaptığı açıklamada, “3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Google, rekabeti baltalıyor ve sektör standartlarını zayıflatıyor. Ancak biz sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz” dedi.

Anlaşmazlığın uzun sürmesi durumunda YouTube TV’nin, abonelerine 20 dolarlık kredi tanımlayacağı bildirildi. Platform, geçtiğimiz ay da başarısız müzakerelerin ardından İspanyolca yayın yapan Univision kanalını yayından kaldırmıştı.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
