Youtube Lisans Krizi Büyüyor: Disney Kanalları, YouTube TV’den Kaldırılıyor

Disney'in kanalları, Google'ın ücretli TV platformu YouTube TV'de yayın yapamayacak. Şirketler, perşembe günü geç saatlerde yaptıkları ayrı açıklamalarda, lisans anlaşması için yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu.

ABD’nin en büyük ücretli TV platformlarından biri olan YouTube TV, Disney ile yürüttüğü lisans yenileme görüşmelerinden sonuç alamadı.

Reuters’ın aktardığına göre; Disney’in sahip olduğu ESPN, ABC, FX, National Geographic, Disney Channel ve ABC News Live gibi kanallar, sözleşmenin süresi dolmadan platformdan kaldırıldı.

YouTube TV, resmi açıklamasını perşembe gecesi 23.16’da sosyal medya platformu X üzerinden yaptı. Şirket, “Disney ile olan sözleşmemizin yenilenme zamanı geldi. Ancak üyelerimizi dezavantajlı duruma düşürecek ve Disney’in TV ürünlerine avantaj sağlayacak koşulları kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

YouTube TV’nin 10 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Platform, Disney’in teklif ettiği şartların aboneler için fiyat artışına neden olacağını ve Disney’in kendi canlı yayın servisi Hulu + Live TV’ye avantaj sağlayacağını savundu.