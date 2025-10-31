Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Elektrikte Devlet Desteğine Yeni Düzenleme
Elektrik faturalarında kademeli bir şekilde uygulanan devlet desteğinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre senelik 4 bin kilovat saatin üzerinde elektrik tüketen aboneler sübvansiyondan yararlanamayacak. Bu da ortalama aylık 984 lira üstü olan faturaların artacağı anlamına geliyor.
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar 2.5 milyon aboneyi etkileyecek.
