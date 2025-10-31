onedio
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Elektrikte Devlet Desteğine Yeni Düzenleme

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.10.2025 - 11:09

Elektrik faturalarında kademeli bir şekilde uygulanan devlet desteğinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre senelik 4 bin kilovat saatin üzerinde elektrik tüketen aboneler sübvansiyondan yararlanamayacak. Bu da ortalama aylık 984 lira üstü olan faturaların artacağı anlamına geliyor.

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Önceki düzenlemede yıllık 5 bin kilovat saati aşan seviyede elektrik tüketimi yapan aboneler devlet desteğinden yararlanamıyordu. Yeni düzenlemeyle bu tüketim limiti 4 bin kilovat saat oldu. Yani yıllık tüketimi 4 bin kilovat saat veya aylık 333 kilovat saati aşanlar sübvansiyondan faydalanamayacak. Bu da aylık ortalama 984 TL bir fatura tutarına denk geliyor.

Karar 2.5 milyon aboneyi etkileyecek.

İstanbul'da 1 kW/saat elektrik 2,33 lira. Faturaların altında geçmiş yıla göre toplamda ne kadar elektrik harcandığına göre ne kadar kullanımda bulunulduğu anlaşılabiliyor. 

1 Ocak 2026'dan itibaren başlayacak yeni uygulamayla elektrikli aracını evde şarj edenler bu durumdan olumsuz etkilenecek.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
