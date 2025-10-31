onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhuriyet Bayramı’na Özel Getirilen 35 Liralık Hamsi İçin Şanlıurfa’da Uzun Kuyruk Oluştu

Cumhuriyet Bayramı’na Özel Getirilen 35 Liralık Hamsi İçin Şanlıurfa’da Uzun Kuyruk Oluştu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 10:09

Şanlıurfa’da Karadeniz’den getirilen 5 ton taze hamsi, Cumhuriyet Bayramı’na özel 35 liradan satışa sunuldu. Uygun fiyatı gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren balık satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Hem lezzeti hem de fiyatıyla dikkat çeken kampanya, kentte büyük ilgi gördü.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şanlıurfa’da 29 yıldır balıkçılık yapan Cemal Yener, Karadeniz’den özel olarak getirdiği 5 ton taze hamsiyi, “vatandaş sofrada balık yesin” diyerek kilosunu 35 TL’den satışa sundu.

Şanlıurfa’da 29 yıldır balıkçılık yapan Cemal Yener, Karadeniz’den özel olarak getirdiği 5 ton taze hamsiyi, “vatandaş sofrada balık yesin” diyerek kilosunu 35 TL’den satışa sundu.

Uygun fiyatı görenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Yener, kampanyayı dayanışma amacıyla yaptıklarını vurgulayarak, “Cumhuriyet Bayramı’na özel 5 ton balık getirdik. Rabbim bize verdi, biz de paylaşmak istedik” dedi.

Yener, kampanyayı dayanışma amacıyla yaptıklarını vurgulayarak, “Cumhuriyet Bayramı’na özel 5 ton balık getirdik. Rabbim bize verdi, biz de paylaşmak istedik” dedi.

Balık satışının başladığı sabah saatlerinden itibaren restoran önünde uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar, kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı balık yedik. Bu tür kampanyaların devamını bekliyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar, kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı balık yedik. Bu tür kampanyaların devamını bekliyoruz” diye konuştu.

Kentte büyük ilgi gören kampanya, hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın