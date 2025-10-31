Cumhuriyet Bayramı’na Özel Getirilen 35 Liralık Hamsi İçin Şanlıurfa’da Uzun Kuyruk Oluştu
Şanlıurfa’da Karadeniz’den getirilen 5 ton taze hamsi, Cumhuriyet Bayramı’na özel 35 liradan satışa sunuldu. Uygun fiyatı gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren balık satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Hem lezzeti hem de fiyatıyla dikkat çeken kampanya, kentte büyük ilgi gördü.
Kaynak: NTV
Şanlıurfa’da 29 yıldır balıkçılık yapan Cemal Yener, Karadeniz’den özel olarak getirdiği 5 ton taze hamsiyi, “vatandaş sofrada balık yesin” diyerek kilosunu 35 TL’den satışa sundu.
Yener, kampanyayı dayanışma amacıyla yaptıklarını vurgulayarak, “Cumhuriyet Bayramı’na özel 5 ton balık getirdik. Rabbim bize verdi, biz de paylaşmak istedik” dedi.
Vatandaşlar, kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı balık yedik. Bu tür kampanyaların devamını bekliyoruz” diye konuştu.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
