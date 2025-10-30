onedio
Klima, Buzdolabı veya Kettle Değil: Evde En Çok Elektrik Tüketen Cihaz Buymuş!

Klima, Buzdolabı veya Kettle Değil: Evde En Çok Elektrik Tüketen Cihaz Buymuş!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
30.10.2025 - 15:30

Evde en çok elektrik harcayan cihaz belli oldu. Klima, buzdolabı ya da kettle değil… Yeni araştırma sonuçları herkesi şaşırttı. Kış aylarında faturaları gizlice yükselten, tahmin edilenden çok daha fazla enerji tüketen o cihaz ortaya çıktı.

Kaynak: Sözcü

Enerji maliyetleri hızla artarken, evlerdeki elektrik tüketimini azaltmak herkesin önceliği haline geldi.

Ancak yeni bir araştırma, faturaları asıl şişiren cihazın tahmin edilenden çok farklı olduğunu ortaya koydu.

En Fazla Elektrik Harcayan Cihaz: Elektrikli Duş

En Fazla Elektrik Harcayan Cihaz: Elektrikli Duş

Klima, buzdolabı ya da kettle değil... Evlerde en fazla enerji tüketen cihaz elektrikli duş çıktı. Kısa süreli kullanılsa bile yüksek güçle çalıştığı için toplam tüketimde büyük paya sahip. Özellikle sabahları uzun ve sıcak duşlar, fark edilmeden faturaları yukarı çekiyor.

Isıtıcılar da Listede Üst Sıralarda

Araştırmaya göre ikinci sırada daldırma ısıtıcılar, üçüncü sıradaysa taşınabilir elektrikli ısıtıcılar bulunuyor. Soğuk günlerde pratik bir çözüm gibi görünseler de, bu cihazlar ciddi miktarda enerji harcıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
