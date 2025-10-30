Klima, Buzdolabı veya Kettle Değil: Evde En Çok Elektrik Tüketen Cihaz Buymuş!

Klima, buzdolabı ya da kettle değil... Evlerde en fazla enerji tüketen cihaz elektrikli duş çıktı. Kısa süreli kullanılsa bile yüksek güçle çalıştığı için toplam tüketimde büyük paya sahip. Özellikle sabahları uzun ve sıcak duşlar, fark edilmeden faturaları yukarı çekiyor.

Isıtıcılar da Listede Üst Sıralarda

Araştırmaya göre ikinci sırada daldırma ısıtıcılar, üçüncü sıradaysa taşınabilir elektrikli ısıtıcılar bulunuyor. Soğuk günlerde pratik bir çözüm gibi görünseler de, bu cihazlar ciddi miktarda enerji harcıyor.