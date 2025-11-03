onedio
TOKİ 500 Bin Konut Projesi İl Kontenjanları Belli Oldu: İstanbul'da TOKİ Evleri Nerede Yapılacak?

TOKİ 500 Bin Konut Projesi İl Kontenjanları Belli Oldu: İstanbul’da TOKİ Evleri Nerede Yapılacak?

TOKİ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.11.2025 - 17:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan 500 bin konut projesi için başvuruların alınmasına sayılı günler kaldı. Dar gelirli vatandaşların uygun taksit koşulları ile ev sahibi olmasını sağlayacak proje Türkiye genelinde yapılacak. TOKİ geçtiğimiz günlerde hangi ilde ne kadar konut yapılacağının kontenjanlarını da açıklamıştı. İstanbul’da toplam 100 bin konut inşa edilecek. Konutların öncelikli olarak Başakşehir Kayabaşı Mahallesi, Arnavutköy, Tuzla, Silivri ve Pendik ilçelerinde yapılabileceği belirtiliyor.

TOKİ'nin 500 bin konut projesi için başvurular 10 Kasım'da başlayacak ve 19 Aralık'a kadar başvuru yapmak mümkün olacak.

TOKİ’nin 500 bin konut projesi için başvurular 10 Kasım’da başlayacak ve 19 Aralık’a kadar başvuru yapmak mümkün olacak.

Başvurular 5 bin lira karşılığında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden yapılacak. Başvuru sonrasında kurada çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.

TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında tamamlanacak. Konutlar ise Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlanacak. Başvuru sırasında konut tipi seçilemeyecek.

İstanbul'da 100 bin konut nerede yapılacak?

İstanbul’da 100 bin konut nerede yapılacak?

TOKİ henüz illerde konutların nereye yapılacağını açıklamadı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’a ayrılan 100 bin sosyal konut, şehrin her iki yakasında stratejik ulaşım ağlarına yakın bölgelerde hayata geçirilecek. İlk etapta Başakşehir Kayabaşı Mahallesi, Arnavutköy, Tuzla, Silivri ve Pendik ilçeleri öne çıkıyor. Bu bölgelerde mevcut TOKİ yerleşim alanlarının genişletilmesi ve yeni etapların eklenmesi planlanıyor.

Türkiye genelinde hangi ilde kaç konut inşa edilecek?

Türkiye genelinde hangi ilde kaç konut inşa edilecek? 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
