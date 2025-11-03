TOKİ 500 Bin Konut Projesi İl Kontenjanları Belli Oldu: İstanbul’da TOKİ Evleri Nerede Yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan 500 bin konut projesi için başvuruların alınmasına sayılı günler kaldı. Dar gelirli vatandaşların uygun taksit koşulları ile ev sahibi olmasını sağlayacak proje Türkiye genelinde yapılacak. TOKİ geçtiğimiz günlerde hangi ilde ne kadar konut yapılacağının kontenjanlarını da açıklamıştı. İstanbul’da toplam 100 bin konut inşa edilecek. Konutların öncelikli olarak Başakşehir Kayabaşı Mahallesi, Arnavutköy, Tuzla, Silivri ve Pendik ilçelerinde yapılabileceği belirtiliyor.
TOKİ’nin 500 bin konut projesi için başvurular 10 Kasım’da başlayacak ve 19 Aralık’a kadar başvuru yapmak mümkün olacak.
İstanbul’da 100 bin konut nerede yapılacak?
Türkiye genelinde hangi ilde kaç konut inşa edilecek? 👇
