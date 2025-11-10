onedio
TOKİ Başvuruları Başladı! TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuru Ekranı: TOKİ Başvuru Ücreti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.11.2025 - 11:05

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ve bu nedenle Yüzyılın Konu Projesi olarak adlandırılan projenin başvuruları e-Devlet’ten yapılıyor. TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 500 bin konut projesi şartları nedir? İşte TOKİ e-Devlet başvuru ekranı ve detaylar.

TOKİ 500 bin konut projesi için başvurular başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi” için başvuru süreci başladı.

TOKİ Konut Başvurusu Başladı mı? 

2025 TOKİ başvuru ekranı vatandaşların erişimine açıldı. Başvurular 10 Kasım tarihi itibarıyla başladı. TOKİ konut projesine başvurmak isteyen vatandaşlar e-Devlet’ten erişim sağlayabilir. e-Devlet sisteminde yoğunluk yaşanmaması için başvurular TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacak. 

TOKİ Başvuruları Ne Zaman?

10 Kasım 2025 Pazartesi tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı “0” olanların başvurusu alınıyor. 

TOKİ Konut Son Başvuru Tarihi 

TOKİ 500 bin konut projesi e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular,18 Aralık 2025 tarihinde, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

TOKİ Konut Başvuru Şartları

  • 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.

  • Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmamalıdır.

  • Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır.

  • Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.

  • Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak VEYA o ilin nüfusuna kayıtlı olmak

  • Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

TOKİ 500 Bin Konut Projesi Başvuru Ekranı

TOKİ Konut Projesi Başvuru Ekranı

TOKİ 500 bin konut projesi başvuru ekranına ulaşmak için tıklayınız.

Çıkan ekranda 'Konut-İş Yeri Başvurusu' seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

TOKİ Konut Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal Konut başvuruları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başladı. 18 Aralık 2025 Perşembe gün sonuna kadar devam edecek.

e-Devlet Kapısı başvurularında yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak.

  • T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

  • 0 olan vatandaşlar 10 Kasım 2025 Pazartesi,

  • 2 olan vatandaşlar 11 Kasım 2025 Salı,

  • 4 olan vatandaşlar 12 Kasım 2025 Çarşamba,

  • 6 olan vatandaşlar 13 Kasım 2025 Perşembe,

  • 8 olan vatandaşlar 14 Kasım 2025 Cuma,

15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

TOKİ Konut Başvurusu Ücretli mi?

Başvuru bedeli olarak 5.000 TL alınacaktır.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Ancak isteyenler Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri aracılığıyla da başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TOKİ 500 Bin Konut Projesi: TOKİ Konut Tipleri

  • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)

  • Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

  • En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

  • Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)

  • 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

  • Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)

  • Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

TOKİ Konut Projesine Kimler Başvurabilir? TOKİ Başvuru Şartı 2025

TOKİ Genç Kategorisine Kimler Başvurabilir?

10 Kasım 1995 ve sonrasında doğan, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar bu kategoriye başvuru yapabilir.

Üç veya Daha Fazla Çocuklu Aileler Kategorisine Kimler Başvurabilir?

19 Aralık 2007 tarihinden sonra doğan en az üç çocuğu bulunan aileler başvurabilir.

TOKİ Konut Başvurusu İkamet Şartları Neler?

Başvuru yapılan il veya ilçede adrese dayalı kayıt sistemine göre en az 1 yıldır ikamet şartı bulunmalı.

Emekliler ve deprem bölgesindekiler için nüfus kaydı veya 1 yıl ikamet yeterli. Şehit aileleri ve gaziler için ilgili ilde en az 3 yıl ikamet zorunlu.

Geliri Olmayan Başvuru Yapabilir mi?

Evet, geliri olmayan TOKİ 500 bin konut projesine başvuruda bulunabilir. Başvuru için gelir durumu aranmıyor.

18-30 Yaş Arası TOKİ Konutlarına Nasıl Başvuru Yapabilir?

18-30 yaş arasındaki kişilerin anne ya da babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacak. 18-30 yaş arasındaki gençlerde, aynı zamanda anne ve babaları üzerine kayıtlı tapuda konut bulunmaması gerekli. Eğer 18-30 yaş aralığındaki bir gencin anne veya babası üzerine kayıtlı bir evi varsa, bu genç, 'Genç' kategorisinden başvuru yapamayacak.

