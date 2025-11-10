TOKİ Başvuruları Başladı! TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuru Ekranı: TOKİ Başvuru Ücreti

TOKİ Genç Kategorisine Kimler Başvurabilir?

10 Kasım 1995 ve sonrasında doğan, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar bu kategoriye başvuru yapabilir.

Üç veya Daha Fazla Çocuklu Aileler Kategorisine Kimler Başvurabilir?

19 Aralık 2007 tarihinden sonra doğan en az üç çocuğu bulunan aileler başvurabilir.

TOKİ Konut Başvurusu İkamet Şartları Neler?

Başvuru yapılan il veya ilçede adrese dayalı kayıt sistemine göre en az 1 yıldır ikamet şartı bulunmalı.

Emekliler ve deprem bölgesindekiler için nüfus kaydı veya 1 yıl ikamet yeterli. Şehit aileleri ve gaziler için ilgili ilde en az 3 yıl ikamet zorunlu.

Geliri Olmayan Başvuru Yapabilir mi?

Evet, geliri olmayan TOKİ 500 bin konut projesine başvuruda bulunabilir. Başvuru için gelir durumu aranmıyor.