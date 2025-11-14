Meteoroloji Uyarısının Ardından Lapa Lapa Kar Yağdı! 17 Kente Yeni Kar Yağışı Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından pek çok kentte kar yağışı etkili oldu. Ülkenin doğusu ve kuzeyi kar yağışına 'Merhaba' dedi. Pek çok kentte lapa lapa yağan kar, sokakları beyaza bürüdü. Yılın ilk kar yağışıyla karşılaşan şehirlerde o anlar kameralar tarafından kaydedildi. Meteoroloji'den ise 17 kente kar yağışı uyarısı geldi.
Sivas'ta kar yağışı böyle görüntülendi👇🏻
Meteoroloji uyarısının ardından pek çok kente lapa lapa kar yağdı.
15 Kasım hava durumu: Meteoroloji'den 17 kente kar yağışı uyarısı.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
