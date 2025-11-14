onedio
Meteoroloji Uyarısının Ardından Lapa Lapa Kar Yağdı! 17 Kente Yeni Kar Yağışı Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
14.11.2025 - 20:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından pek çok kentte kar yağışı etkili oldu. Ülkenin doğusu ve kuzeyi kar yağışına 'Merhaba' dedi. Pek çok kentte lapa lapa yağan kar, sokakları beyaza bürüdü. Yılın ilk kar yağışıyla karşılaşan şehirlerde o anlar kameralar tarafından kaydedildi. Meteoroloji'den ise 17 kente kar yağışı uyarısı geldi.

Sivas'ta kar yağışı böyle görüntülendi👇🏻

Meteoroloji uyarısının ardından pek çok kente lapa lapa kar yağdı.

Sivas, Ordu, Kastamonu, Giresun başta olmak üzere pek çok 2025'in ilk kar yağışına 'Merhaba' dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve uzmanların uyarılarının ardından ülkenin pek çok şehrinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar sokakları ve caddeleri beyaza bürüdü. 

Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı, havaların ani soğumasıyla karla karşılaştı. Vatandaşlar kara bugünün tarihini not düştü. Ordu'nun yüksek kesimleri de beyaza büründü.

15 Kasım hava durumu: Meteoroloji'den 17 kente kar yağışı uyarısı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. MGM'nin 15 Kasım Cumartesi hava tahmin haritasında 24 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji, 17 kentte kar yağışı uyarısında bulundu. İşte 15 Kasım Cumartesi günü kar yağacak kentler:

Bitlis, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kayseri, Ordu, Tokat, Bingöl, Erzincan, Giresun, Malatya, Muş, Samsun, Sivas, Tunceli, Van, Şırnak.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
