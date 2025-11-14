Meteoroloji Uyarısının Ardından Lapa Lapa Kar Yağdı! 17 Kente Yeni Kar Yağışı Uyarısı

Sivas, Ordu, Kastamonu, Giresun başta olmak üzere pek çok 2025'in ilk kar yağışına 'Merhaba' dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve uzmanların uyarılarının ardından ülkenin pek çok şehrinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar sokakları ve caddeleri beyaza bürüdü.

Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı, havaların ani soğumasıyla karla karşılaştı. Vatandaşlar kara bugünün tarihini not düştü. Ordu'nun yüksek kesimleri de beyaza büründü.