İslam Memiş Gram Altının 8 Bin TL'yi Göreceği Tarihi Duyurdu

İslam Memiş Gram Altının 8 Bin TL’yi Göreceği Tarihi Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2025 - 18:15

Dünya piyasası altın fiyatlarının yükselmesiyle hareketlilik yaşıyor. ABD hükümetinin 43 gündür kapalı olması nedeniyle bir düşüş bir yükseliş gösteren altın, yeniden yükselişe geçti. Bunun nedeni ise 13 Kasım Perşembe tarihinde ABD hükümetinin açılmasıydı. Üç haftanın zirvesine çıkan altın fiyatlarının 2026’da ne olacağı da merak edilenler arasında. Altın fiyatları kaç TL olacak? Finans Analisti İslam Memiş, altının 8 bin TL’yi göreceği tarihi açıkladı.

Reklam

Altın fiyatları: Altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları: Altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları 14 Kasım Cuma, haftanın son iş gününü düşüşle kapadı. Yatırımcı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altına yatırım yapmak isteyenler “Altın düşecek mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu nedenle vatandaşların gözü günlük altın fiyatlarında. 

Altın fiyatları ne kadar? Altın bugün kaç TL?

  • Gram altın fiyatı 5.536 TL

  • Çeyrek altın fiyatı 9.394 TL

  • Cumhuriyet altın fiyatı 37.461 TL

  • Yarım altın fiyatı 18.788 TL

  • Ons Altın fiyatı 4.076 dolar

İslam Memiş gram altının 8 bin TL'yi göreceği tarihi duyurdu.

İslam Memiş gram altının 8 bin TL’yi göreceği tarihi duyurdu.

Altın fiyatlarına dair değerlendirmede bulunan Finans Analisti İslam Memiş, öngörülerini paylaştı. Gram altının yıl sonunda 5.500-6.000 TL bandında olabileceğini dile getiren İslam Memiş, 2026 tahminini paylaştı. 

İslam Memiş, gram altının 2026 yılında 8 bin TL seviyesine ulaşabileceğinin altını çizdi. 

Altın fiyatları yükselecek mi? 

Memiş’e göre altın fiyatları 5 haneli seviyelere çıkabilir. Bunun nedenini ise jeopolitik kriz, Merkez Bankalarının stok artırımı olarak açıklayan Memiş, yatırımcılara alım-satım dengesinin korunması gerektiğini önerdi. Altının orta ve uzun vadede değerini koruyacağını kaydeden İslam Memiş, jeopolitik gerilim, savaş ve enflasyon gibi faktörlerin fiyatları etkileyeceğini söyledi.

Altın 2026'da kaç TL olacak?

Altın 2026'da kaç TL olacak?

Küresel piyasada 2026 altın fiyatlarına dair öngörüler de konuşulmaya başlandı. Ons altında yeni rekorlar görülürken gram altın da 6 bin liraya dayanmıştı. Peki altın fiyatları 2026’da ne kadar olacak? Uluslararası bankaların tahminine göre Ons Altın 2026’da 4.200-5.300 dolar arasında olacak.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
onur.ozdemir

tarihi medyum memiş söylemiş olabilir mi 🤣