İslam Memiş gram altının 8 bin TL’yi göreceği tarihi duyurdu.

Dünya piyasası altın fiyatlarının yükselmesiyle hareketlilik yaşıyor. ABD hükümetinin 43 gündür kapalı olması nedeniyle bir düşüş bir yükseliş gösteren altın, yeniden yükselişe geçti. Bunun nedeni ise 13 Kasım Perşembe tarihinde ABD hükümetinin açılmasıydı. Üç haftanın zirvesine çıkan altın fiyatlarının 2026’da ne olacağı da merak edilenler arasında. Altın fiyatları kaç TL olacak? Finans Analisti İslam Memiş, altının 8 bin TL’yi göreceği tarihi açıkladı.