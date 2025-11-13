onedio
Her Şey Sil Baştan! 2026’da Değişecek Tüm Ücretler

Dilara Şimşek
13.11.2025 - 17:17

Asgari ücret, emekli zammı… 2026’da A’dan Z’ye neredeyse her ücret değişecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026’da değişecek ücretleri sıraladı. Dünya gazetesindeki köşesinde yeni ücretleri dile getiren Erdursun, '2026 itibarıyla bazı borç­lanma oranları artacak, bazı ka­lemlerde ise mevcut oranlar ko­runacak. Ancak tüm borçlanma­lar asgari ücrete yapılacak zam oranında ayrıca artacak' dedi. 

2026'da yapılacak maaş zamları A'dan Z'ye pek çok kalemi etkileyecek.

2026’da başta asgari ücret ve emekli maaşı olmak üzere pek çok ücrette artışa gidilecek. Maaşlara yapılacak zam da pek çok kalemi doğrudan etkileyecek.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde değişecek ücretleri yazdı. Erdursun, bazı kalemlerde mevcut oranların korunacağını dile getirdi.

2026’da değişecek tüm ücretler.

Özgür Erdursun eksik günü olanların hangi sürelerle borçlanabileceğini yazdı: 

Doğum borçlanması: Oran yüzde 32. 2026’da değişmeyecek. Asgari ücretle tutar yükselecek.

Askerlik borçlanması: Oran yüzde 32’den yüzde 45’e çıkacak. Asgari ücret zammıyla o da artacak.

Yurt dışı borçlanması: Oran yüzde 45. 2026’da değişmeyecek. Türk vatandaşları yurt dışında geçen çalışma, işsizlik süresi borçlanabilir. 

Emekli maaşı ne kadar olacak?

Enflasyon yüzde 32 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin yüzde 13.10; memur ve memur emeklisine yüzde 19.57 oranında zam yapılacak. 

Eğer enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli maaşı 19 bin 250 TL’ye ulaşacak.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Özgür Erdursun’a göre asgari ücrete yüzde 25 civarında zam bekleniyor. Asgari ücretin 27 bin 500 liraya ulaşacağı düşünülürken kı­dem tazminatı tavanının 64 bin 950 TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.

