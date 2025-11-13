onedio
Altında Yeni Rekor: Altında 1979 Yılından Bu Yana Olmayan Oldu

Altında Yeni Rekor: Altında 1979 Yılından Bu Yana Olmayan Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.11.2025 - 12:52

Bir düşüş bir yükselişle dalgalı seyir izleyen altında son haftaların rekoru geldi. ABD hükümetinin yeniden açılması ve Fed’in faizde indirime gideceği tahminleri ons altının yüksek seviyeye ulaşmasına neden oldu. Ons altın 13 Kasım 2025 günü 4 bin 200 doları aştı. 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerleyen altında son durum merak ediliyor. İşte 13 Kasım altında son durum.

Altın fiyatları: Altın rekor mu kırdı?

Altın fiyatları: Altın rekor mu kırdı?

Altın, 13 Kasım 2025 Perşembe gününe yükselişle başladı. Ons altında son haftaların yeni rekoru geldi. Ons altın 4 bin 230 doları gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

13 Kasım Altın Fiyatları: Altında Son Durum

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın 5 bin 750 TL

Cumhuriyet Altın Fiyatı

Cumhuriyet altını fiyatı 38 bin 532 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın fiyatı 19 bin 325 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın fiyatı 9 bin 663 TL

Ons Altın Fiyatı

Ons Altın fiyatı 4 bin 230 dolar

"Altında 1979 yılından bu yana olmayan oldu."

"Altında 1979 yılından bu yana olmayan oldu."

Analistler Fed’in gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gireceğini öngörüyor. Analist Giovanni Staunovo, “Altında yapısal olarak yükseliş eğilimi sürüyor. ABD verileri açıklanmaya başladığında bu eğilim daha da güçlenebilir” dedi. 

JP Morgan, 2026 sonunda altının ons başına 5 bin doları aşacağını tahmin ediyor. Analistlere göre altın, 1979 yılından bu yana en güçlü yıllık performansına doğru adım adım ilerliyor. Uzmanlar ons altında direnç seviyesini 4 bin 160-4 bin 170 dolarak olarak belirledi. Fiyatların 4 bin 380 dolar civarına ulaşmasını ise yeni rekor olarak tanımlıyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
