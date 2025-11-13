Altında Yeni Rekor: Altında 1979 Yılından Bu Yana Olmayan Oldu

Analistler Fed’in gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gireceğini öngörüyor. Analist Giovanni Staunovo, “Altında yapısal olarak yükseliş eğilimi sürüyor. ABD verileri açıklanmaya başladığında bu eğilim daha da güçlenebilir” dedi.

JP Morgan, 2026 sonunda altının ons başına 5 bin doları aşacağını tahmin ediyor. Analistlere göre altın, 1979 yılından bu yana en güçlü yıllık performansına doğru adım adım ilerliyor. Uzmanlar ons altında direnç seviyesini 4 bin 160-4 bin 170 dolarak olarak belirledi. Fiyatların 4 bin 380 dolar civarına ulaşmasını ise yeni rekor olarak tanımlıyor.