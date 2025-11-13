Altında Yeni Rekor: Altında 1979 Yılından Bu Yana Olmayan Oldu
Bir düşüş bir yükselişle dalgalı seyir izleyen altında son haftaların rekoru geldi. ABD hükümetinin yeniden açılması ve Fed’in faizde indirime gideceği tahminleri ons altının yüksek seviyeye ulaşmasına neden oldu. Ons altın 13 Kasım 2025 günü 4 bin 200 doları aştı. 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerleyen altında son durum merak ediliyor. İşte 13 Kasım altında son durum.
Altın fiyatları: Altın rekor mu kırdı?
"Altında 1979 yılından bu yana olmayan oldu."
