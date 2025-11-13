onedio
Altında Sert Yükseliş: Altın Fiyatları Neden Yükseldi, Yeni Rekor Gelir mi?

Altında Sert Yükseliş: Altın Fiyatları Neden Yükseldi, Yeni Rekor Gelir mi?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2025 - 10:13

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan “hükümet kapanması” 43 gün sonra sona erdi. Devlet kurumlarının yeniden çalışmasıyla birlikte yatırımcılar için önemli veriler de açıklanmaya başlandı. Ayrıca Amerika Merkez Bankası (FED) faiz indirimi için ilk sinyalini verdi. Altın fiyatları da yaşanan gelişmeler sonrasında hızlı yükseliş yaşadı. Altının ons fiyatı 4 bin 200 doların üzerine çıkarken, Türkiye’de de Kapalı Çarşı gram altın fiyatı 5 bin 717 liraya ulaştı. Uzmanlar, altın fiyatlarında 4 bin 200 doları kritik eşik olarak görüyordu. Eşiğin aşılması sonrasında altında yeni bir yükseliş dalgası yaşanacağı beklentisi var.

Altın fiyatları geçtiğimiz ay yaşanan tarihi yükselişle rekor kırmış ancak sonrasında düşüş yaşamıştı.

Altın fiyatları geçtiğimiz ay yaşanan tarihi yükselişle rekor kırmış ancak sonrasında düşüş yaşamıştı.

Altındaki yükseliş fırsatını kaçırmak isteyen milyonlarca vatandaş ise yatırımlarını altına yöneltmişti. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında bugün yeniden sert bir yükseliş oldu.

ABD’deki hükümet kapanmasının sona ermesi sonrasında kritik ekonomik veriler açıklandı. Ayrıca uzmanlar FED’in geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ayda da faiz indirime gitmesini bekliyor. Faiz indirimleri sonrasında “güvenli liman” altına olan talep arıyor.

Kapalı Çarşı altın fiyatları

Gram Altın: 5 bin 717 lira.

Çeyrek Altın: 9 bin 598 lira.

Yarım Altın: 19 bin 197 lira.

Cumhuriyet Altını: 38 bin 276 lira.

Altın fiyatlarında yeni rekor gelir mi?

Altın fiyatlarında yeni rekor gelir mi?

Yatırım uzmanı İslam Memiş altın fiyatları ile ilgili yaptığı son değerlendirmesinde gram altın için beklentisini açıklamıştı. İslam Memiş’e göre gram altın fiyatları 2026 yılı içerisinde 10 bin liraya yükselebilir. Ayrıca bir çok uzman 4 bin doların üzerine çıkan altının ons fiyatında da sert yükseliş ihtimalinden bahsediyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
