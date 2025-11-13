Altında Sert Yükseliş: Altın Fiyatları Neden Yükseldi, Yeni Rekor Gelir mi?
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan “hükümet kapanması” 43 gün sonra sona erdi. Devlet kurumlarının yeniden çalışmasıyla birlikte yatırımcılar için önemli veriler de açıklanmaya başlandı. Ayrıca Amerika Merkez Bankası (FED) faiz indirimi için ilk sinyalini verdi. Altın fiyatları da yaşanan gelişmeler sonrasında hızlı yükseliş yaşadı. Altının ons fiyatı 4 bin 200 doların üzerine çıkarken, Türkiye’de de Kapalı Çarşı gram altın fiyatı 5 bin 717 liraya ulaştı. Uzmanlar, altın fiyatlarında 4 bin 200 doları kritik eşik olarak görüyordu. Eşiğin aşılması sonrasında altında yeni bir yükseliş dalgası yaşanacağı beklentisi var.
Altın fiyatları geçtiğimiz ay yaşanan tarihi yükselişle rekor kırmış ancak sonrasında düşüş yaşamıştı.
Altın fiyatlarında yeni rekor gelir mi?
