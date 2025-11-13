onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Borcu Olanlar Daha Az Ödeyecek: Kamu Alacak Faizlerinde İndirime Gidildi

Borcu Olanlar Daha Az Ödeyecek: Kamu Alacak Faizlerinde İndirime Gidildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2025 - 08:21

Devlete vergi, harç, SGK ödemeleri gibi borçları olan vatandaşlar için güzel haber geldi. Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte kamu alacaklarına uygulanan faiz oranları 4,5’den 3,7'ye indirildi. Ayrıca borçlarını taksitlendirmek isteyen vatandaşlar da başvuru halinde düşük faizle taksitlendirme yapabilecek.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre kamu alacaklarında gecikme faizi düşürüldü.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre kamu alacaklarında gecikme faizi düşürüldü.

NTV’nin aktardığına göre, vergi, resim, harç, gümrük ve SGK alacaklarına uygulanan 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinde yer alan 'gecikme zammı' oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5’den yüzde 3,7’ye (yıllık yüzde 54’ten yüzde 44,4’e) düşürüldü.

Kamu borçları için taksitlendirme yapmak isteyenler de düşük faizden yararlanabilecek.

Kamu borçları için taksitlendirme yapmak isteyenler de düşük faizden yararlanabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı ve 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesine istinaden yapılan kamu borcu taksitlendirme talepleri için uygulanan tecil faizi ise yıllık yüzde 48’den yüzde 39’a düşürüldü.

Kamuya borcu olan ve meblağın büyüklüğü nedeniyle ödeme kabiliyetinin bulunmamasından dolayı hacizlik olan mükellefler bugünden itibaren bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak daha düşük oranlarla borçlarını taksitlendirip ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Shadow

Reis Nas diye diye ülkenin içinden geçtin, alacaktan yıllık faiz % 44.4. Bu ne yaman çelişkidir!

Arc noise

Para yok nooolursunuz taksit taksitte olsa azıcık azıcık bile olsa ödeyin...