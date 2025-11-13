Borcu Olanlar Daha Az Ödeyecek: Kamu Alacak Faizlerinde İndirime Gidildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı ve 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesine istinaden yapılan kamu borcu taksitlendirme talepleri için uygulanan tecil faizi ise yıllık yüzde 48’den yüzde 39’a düşürüldü.

Kamuya borcu olan ve meblağın büyüklüğü nedeniyle ödeme kabiliyetinin bulunmamasından dolayı hacizlik olan mükellefler bugünden itibaren bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak daha düşük oranlarla borçlarını taksitlendirip ödemelerini gerçekleştirebilecek.