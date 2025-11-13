Borcu Olanlar Daha Az Ödeyecek: Kamu Alacak Faizlerinde İndirime Gidildi
Devlete vergi, harç, SGK ödemeleri gibi borçları olan vatandaşlar için güzel haber geldi. Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte kamu alacaklarına uygulanan faiz oranları 4,5’den 3,7'ye indirildi. Ayrıca borçlarını taksitlendirmek isteyen vatandaşlar da başvuru halinde düşük faizle taksitlendirme yapabilecek.
Kaynak: NTV
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre kamu alacaklarında gecikme faizi düşürüldü.
Kamu borçları için taksitlendirme yapmak isteyenler de düşük faizden yararlanabilecek.
Reis Nas diye diye ülkenin içinden geçtin, alacaktan yıllık faiz % 44.4. Bu ne yaman çelişkidir!
Para yok nooolursunuz taksit taksitte olsa azıcık azıcık bile olsa ödeyin...