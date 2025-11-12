onedio
Altın Yeniden Yükselişe Geçti, Uzmanlar Hedefi Güncelledi

Altın Yeniden Yükselişe Geçti, Uzmanlar Hedefi Güncelledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.11.2025 - 21:42

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal, ABD federal hükümetinin yeniden açılmasına ilişkin gelişmelerin hız kazandığını belirtti. Son dönemde Fed’in faiz indirimi beklentilerinin ön plana çıktığını vurgulayan Bal, bunun ons altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. Bal, “Ons altın şu anda 4.136 dolar, gram altın ise yaklaşık 5.618 TL seviyesinden işlem görüyor” dedi.

Altında hedef güncellendi.

Altında hedef güncellendi.

Bal, ons altının yıl içindeki seyrine işaret ederek, “Yılın ilk çeyreğinde ticaret savaşı ve resesyon endişeleriyle güçlü bir yükseliş gördük, Mayıs ayına kadar ciddi kazançlar sağlandı. Sonrasında yatay bir seyir izledik, ancak Eylül ortasından itibaren tekrar yükseliş başladı. Son günlerde alımların öne çıktığını gözlemliyoruz” dedi.

Merkez bankaları altına yöneliyor.

Merkez bankaları altına yöneliyor.

Küresel merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne girdiğini hatırlatan Bal, “Doların zayıf seyretmesi, ABD varlıklarına güvenin azalması ve Çin gibi büyük merkez bankalarının rezerv amaçlı altına yönelmesi, altın talebini destekliyor. Kurumsal ve bireysel yatırımcı ilgisiyle ons altındaki hareketlilik artıyor” diye konuştu.

"Önümüzdeki yıl 6.000 TL üzeri seviyeler mümkün olacak"

"Önümüzdeki yıl 6.000 TL üzeri seviyeler mümkün olacak"

Bal, önümüzdeki yıla ilişkin altın beklentilerinin genel olarak pozitif olduğunu belirterek, “Yıl sonuna kadar 6.000 TL seviyesinin gelip gelmeyeceği ayrı bir konu, ancak önümüzdeki yıl 6.000 TL ve üzeri seviyeler mümkün görünüyor. Yine de bu yıl altın çok güçlü bir performans sergiledi, benzer getiriler beklememek daha rasyonel” dedi.

Son yükselişin ABD’de açıklanan zayıf istihdam verilerinden kaynaklandığını aktaran Bal, “Ekim ayında işten çıkarmaların artması Fed’in faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Aralık için faiz indirimi ihtimali %90’a yaklaştı, bu da doları zayıflatıp altına ilgiyi artırdı” ifadelerini kullandı.

Bal, sözlerini, “Önümüzdeki yıl ons altın beklentileri olumlu, ancak bu yılki kadar güçlü getiriler beklememek gerekir. Portföylerde belirli oranlarda altın bulundurmak hâlâ uygun bir strateji” diyerek tamamladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
