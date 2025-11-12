Altın Yeniden Yükselişe Geçti, Uzmanlar Hedefi Güncelledi

Bal, önümüzdeki yıla ilişkin altın beklentilerinin genel olarak pozitif olduğunu belirterek, “Yıl sonuna kadar 6.000 TL seviyesinin gelip gelmeyeceği ayrı bir konu, ancak önümüzdeki yıl 6.000 TL ve üzeri seviyeler mümkün görünüyor. Yine de bu yıl altın çok güçlü bir performans sergiledi, benzer getiriler beklememek daha rasyonel” dedi.

Son yükselişin ABD’de açıklanan zayıf istihdam verilerinden kaynaklandığını aktaran Bal, “Ekim ayında işten çıkarmaların artması Fed’in faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Aralık için faiz indirimi ihtimali %90’a yaklaştı, bu da doları zayıflatıp altına ilgiyi artırdı” ifadelerini kullandı.

Bal, sözlerini, “Önümüzdeki yıl ons altın beklentileri olumlu, ancak bu yılki kadar güçlü getiriler beklememek gerekir. Portföylerde belirli oranlarda altın bulundurmak hâlâ uygun bir strateji” diyerek tamamladı.