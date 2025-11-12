Altın Yeniden Yükselişe Geçti, Uzmanlar Hedefi Güncelledi
Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal, ABD federal hükümetinin yeniden açılmasına ilişkin gelişmelerin hız kazandığını belirtti. Son dönemde Fed’in faiz indirimi beklentilerinin ön plana çıktığını vurgulayan Bal, bunun ons altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. Bal, “Ons altın şu anda 4.136 dolar, gram altın ise yaklaşık 5.618 TL seviyesinden işlem görüyor” dedi.
Altında hedef güncellendi.
Merkez bankaları altına yöneliyor.
"Önümüzdeki yıl 6.000 TL üzeri seviyeler mümkün olacak"
